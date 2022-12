"No es momento de celebración": Amaia Montero habla por primera vez sobre su salud mental tras salir de rehabilitación

09 dic. 2022 - 16:00 hrs.

Los fanáticos de Amaia Montero sienten alivio. La cantante volvió a la palestra pública luego de la polémica foto que publicó en sus redes sociales y que despertó la preocupación de todos. Ahora, ella habla por primera vez sobre lo que vive.

La icónica exvocalista de "La Oreja de Van Gogh" dio declaraciones en exclusiva al programa "Socialité" de Telecinco y contó brevemente cómo se sintió luego de salir de la Clínica Universitaria de Navarra, donde estuvo internada un mes.

¿Qué le pasó a la excantante de "La Oreja de Van Gogh"?

La preocupación por la salud mental de Amaia Montero comenzó en octubre de este 2022. La intérprete publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que se veía bastante afectada; además de la imagen, el mensaje también encendió las alarmas.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida”, expresó.

Sus fanáticos comenzaron a escribirle para preguntarle qué le sucedía. En mensajes desesperados le pedían que buscara ayuda. Poco después, familiares de Montero borraron la imagen.

Idoia Montero, hermana de la cantante, informó que estaban junto a ella. Reconoció que la famosa intérprete no estaba en su mejor momento. Pedía respeto a su situación.

Pasadas unas semanas, la revista Hola reveló que a la cantante la internaron en la Clínica Universitaria de Navarra por un cuadro de estrés y ansiedad. Los médicos le recomendaron reposo absoluto, debía estar desconectada de las redes sociales.

Las palabras de Amaia Montero tras salir de la clínica

El programa de televisión "Socialité" logró hablar en exclusiva con la cantante. Esta les contó que continúa en su proceso de recuperación. Confesó que, pese a que se acercan las fiestas navideñas, ella aún no se siente con buen ánimo: “No es un momento de celebración”.

Montero reiteró que ella es muy reservada con su vida personal. Aseguró que por ahora no está preparada para explicar lo que le pasó. Sin embargo, sí cuestionó la forma en que los medios de comunicación españoles abordaron su caso.

“Sabéis como soy de reservada en mi ámbito personal, y mucho más en algo así (...) Bastante heavys han sido los medios con mi familia”, reprochó.

Las palabras de Amaia Montero a "Socialité"

Vía: Telecinco pic.twitter.com/vLcBwjDJbY — Espectáculos España (@EsEspectaculos) December 9, 2022

