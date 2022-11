Captan a Amaia Montero a la salida de una clínica: Estuvo un mes internada tras preocupante post de Instagram

23 nov. 2022 - 18:00 hrs.

Hace poco más de un mes, la cantante española Amaia Montero preocupó a sus seguidores tras subir a su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece despeinada, junto a un críptico mensaje.

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida", escribió en la descripción, convirtiéndose en noticia a nivel mundial, sobre todo en los lugares donde sigue siendo recordada tras su paso como la vocalista de "La Oreja de Van Gogh".

Posteo de Amaia Montero

La publicación la borró pasados unos días y, desde entonces, desapareció por completo del ojo público y de las redes sociales, y solo se conocía información gracias a sus familiares.

Amaia Montero a un mes de su crisis

No obstante, esta semana la revista española Semana publicó imágenes exclusivas y actuales de Amaia Montero, saliendo desde un recinto médico.

De acuerdo a las investigaciones de dicha publicación, Montero estuvo internada durante un mes en la Clínica Navarra. A la salida, la fue a buscar su hermana, Idoia, egresando del sitio con varias maletas.

Amaia Montero sale de la clínica después de un mes ingresada. Arropada por su familia y con semblante muy serio, la artista ha necesitado ayuda profesionalhttps://t.co/IbHWY3PK0t — Lecturas (@Lecturas) November 23, 2022

Recordemos que Idoia dijo en una entrevista a Espejo Público, luego del posteo de su hermana, que la cantante "no está pasando por su mejor momento", y que no era la persona apropiada para responder las dudas de la prensa.

Por otra parte, una fuente reservada contó hace solo unos días al medio El Español que la intérprete "va mejor y está bien", respecto a su estado anímico y que prontamente espera retomar sus actividades profesionales.

"Es su mayor ilusión y está volcada en el curro (trabajo) y en que todo salga bien", indicó la fuente cercana a la cantautora, que quiso mantener su anonimato.

