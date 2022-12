Ganó "Amor Ciego 2" escogiendo a Mario Ortega como su enamorado: Así luce hoy Jenny Contardo

08 dic. 2022 - 08:00 hrs.

Uno de los reality show de amor más icónicos de la televisión chilena fue, sin lugar a dudas, "Amor Ciego". El espacio, que tuvo dos temporadas, trataba sobre una mujer que era cortejada por varios participantes que peleaban -no de forma física- por el corazón de la denominada "princesa".

La segunda parte de este reality, emitida en 2008, la ganó Jenny Contardo, quien, luego de semanas, eligió a Mario Ortega como su galán, logrando así quedar en buen pie para iniciar una relación amorosa.

Jenny Contardo y Mario Ortega

Contardo, quien se desempeñaba como promotora de alimentos en diferentes locales comerciales, logró convertirse en ese entonces en una de las chilenas más famosas de la televisión.

Jenny tras el reality

No está de más decir que el romance entre Jenny y Mario no llegó a buen puerto, ya que tras el fin del espacio, no consolidaron la relación que se buscaba en el reality.

Terminado "Amor Ciego 2", además, Contardo se retiró de la televisión, casándose en 2011 con un teniente de la Armada, con quien se mudó por varias localidades de Chile, producto de sus funciones en la Marina.

Jenny Contardo y su exmarido con la hija de ambos

En 2015 tuvieron a su primera hija, a quien bautizaron como Florencia. El amor entre la exchica reality y su marido llegó a su fin tres años después, aunque reconoció que pese al término, se llevaban bien.

"A él le deseo lo mejor y también quiero lo mejor para mí y para todos. Él también tiene su familia y yo la mía", señaló a LUN en diciembre del 2018.

En 2020, inició una nueva relación y al año quedó embarazada. Lamentablemente, tras conocer la noticia, el padre de la bebé se fue, dejándola sola. Y es que el hombre se marchó cuando Jenny tenía un mes y medio de gestación, reconoció al mismo medio citado, en una entrevista que dio en julio de este 2022.

"Desde ese momento asumí que el nacimiento de la Dominga sería un proceso en solitario; algo totalmente nuevo para mí porque cuando tuve a la Flo (primera hija) estaba casada, entonces igualmente tenía apoyo", expuso.

Durante estos meses, el apoyo de su familia ha sido fundamental. Para cambiar de aires, se mudó a Talca junto a su hermana, y desde allá lidera su tienda "Rustic Deco Tierra del Fuego", en la que vende elementos de lana confeccionados por ella misma.

Así luce hoy Jenny Contardo

