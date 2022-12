Jenna Ortega de "Merlina" revela que tuvo Covid cuando grababa la icónica escena del baile: "Fue horrible filmarlo"

07 dic. 2022 - 15:00 hrs.

La actriz del momento, Jenna Ortega, quien interpreta a Merlina en la serie "Wednesday", reveló en una entrevista a NME publicada antes de que el programa se transmitiera, que mientras grababa la icónica escena del baile se encontraba con síntomas de resfriado similares al coronavirus.

Según The Hollywood Reporter, la actriz de la producción de Netflix estaba esperando los resultados del PCR, mientras grababa la coreografía que ella misma había creado.

"Fue horrible filmarlo"

"Es una locura porque fue mi primer día con Covid, así que fue horrible filmarlo. Me desperté y, es raro, nunca me enfermo y, cuando lo hago, no es muy malo”, señaló en ese entonces.

Ortega explicó que ese día se había despertado con dolores en el cuerpo, algo que no suele sentir, incluso cuando está enferma.

"Sentí que me había atropellado un auto y que un pequeño duende se había soltado en mi garganta y estaba arañando las paredes de mi esófago. Me estaban dando medicina entre toma y toma porque estábamos esperando el resultado positivo", comentó.

Sin embargo, destacó que una vez que llegó la prueba positiva de Covid-19, MGM, la productora de la serie, "siguieron protocolos estrictos y una vez que se confirmó la prueba positiva, la producción me sacó del set".

Además, la joven indicó que una vez se recuperó completamente, preguntó si podía rehacer la escena, pero como no había suficiente tiempo en el cronograma de producción, la mantuvieron.

"Creo que probablemente podría haberlo hecho un poco mejor. No soy bailarina y estoy segura de que eso es obvio", finalizó.

