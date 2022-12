Comentario: Merlina, el exitoso regreso de la Familia Addams para las nuevas generaciones

Empiezo en desventaja, las películas de los Locos Addams de los años 90 fueron parte importante de mi descubrimiento del cine. Evidentemente, era un sueño tener las aventuras de Merlina o un tío como el Tío Cosa. Punto aparte a la preadolescencia y el sueño de un amor como el de Homero y Morticia. En palabras simples, la llegada de la serie Merlina despierta interés desde el minuto 1.

Minutos 2 y Merlina comienza a mostrar destellos de su calidad. El primer capítulo es una maravilla y demuestra todo lo que tiene que tener un episodio piloto. El spinoff de la mejor personaje de la familia arranca como una comedia de preadolescente con tintes del humor negro caracteristico de estos personajes y el toque innegable de Tim Burton.

Alto. Muchos piensan que esta serie tiene la dirección de Tim Burton. Así se vende y no es extraño, el director de Beetlejuice es uno de los grandes nombres del cine actual. Pero en realidad Burton solo es productor, la serie es dirigida por Miles Millar y Alfred Gough, una pareja de guionistas que han trabajado en La Momia: La Tumba del Emperador Dragón, Spiderman 2 y Hannah Montana La Película, además de ser los showrunner de Smallville.

Volvemos. Merlina es el último éxito de Netflix. Decimos éxito con propiedad, ya que la producción se convirtió en la serie de habla inglesa con mejor debut a una semana de su estreno (sería la primera de no ser por un fenómeno llamado El Juego del Calamar). La taquilla de los cines estadounidense durante el fin de semana de día de acción de gracias fue un fracaso porque todos estaban en sus casas viendo Merlina.

