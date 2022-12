"No sabe lo que le están dando": Madre de Chyno Miranda denuncia irregularidades en su tratamiento médico

06 dic. 2022 - 19:00 hrs.

Han transcurrido 21 días desde que los seguidores de Chyno Miranda tuvieron noticias del cantante. El artista sigue en el anonimato en medio de rumores de una boda y una solicitud de inhabilitación que pediría su madre, Alcira Pérez.

Fue el pasado 15 de noviembre, en su cumpleaños 38, que el reguetonero posó en una fotografía familiar sosteniendo un globo. A su lado estaba su madre y varios familiares, quienes estuvieron en las instalaciones de la clínica El Cedral.

Desde entonces, es muy poca la información oficial que se ha filtrado a los medios, pero rumores aseguran que el artista está a punto de contraer matrimonio por el civil con su nueva novia, Astrid Falcón.

Madre de Chyno Miranda desconoce si recibe tratamiento

En una entrevista que concedió su progenitora a Unión Radio, Alcira Pérez aseguró que desconoce si su hijo está recibiendo tratamiento en la nueva clínica donde se encuentra, luego de ser sacado de “Tía Panchita” con una orden judicial.

“Yo no tengo conocimiento de que le estén haciendo tratamiento. Él a mí me dijo que sí le están dando medicamentos, pero no sabe lo que le están dando, cuando él tiene una buena memoria”; dijo en la entrevista.

Pérez también habría solicitado la inhabilitación a su hijo ante la Fiscalía con el propósito de que no contrajera matrimonio con su pareja, a quien ella misma ha señalado de suministrarle drogas al artista.

Sin embargo, por ahora no ha trascendido si finalmente la madre del intérprete concretó tal solicitud. Pérez alegó que Chyno Miranda no está en condiciones mentales para tomar una decisión de este tipo. “Yo no digo que no se case, solo que esté en todas sus facultades mentales para hacerlo”, dijo.

