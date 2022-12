Matthew Perry desclasifica la triste razón por la que es incapaz de ver los episodios de "Friends"

06 dic. 2022 - 17:00 hrs.

Por estos días, Matthew Perry (53), recordado por dar vida a Chandler Bing en la icónica sitcom de los 90, "Friends", se encuentra promocionando su libro de memorias, en donde visibiliza su lucha contra el abuso de sustancias.

En el texto titulado "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" (Amigos, amantes y la gran cosa terrible), el actor estadounidense detalla cómo su vida corrió peligro debido a su adicción al fármaco Vicodin, lo que lo llevó a ser internado en un centro de rehabilitación.

En una nueva entrevista con Tom Power, el intérprete se sinceró sobre el difícil momento que tuvo que enfrentar durante el éxito de la serie, donde encarnaba a uno de los personajes más carismáticos.

En medio de la conversación, Matthew reveló la razón por la que es incapaz de ver los capítulos del programa que lo lanzó al estrellato.

La razón por la que Matthew Perry no ve "Friends"

Según sus declaraciones, no puede ver "Friends" debido al desmejorado estado físico que lucía en esa época, una de las tantas consecuencias en su salud de su adicción al alcohol y los opioides.

"No puedo ver la serie porque estaba extremadamente delgado", partió comentando, y luego indicó que en ese periodo "podía ir bebiendo, consumiendo opiáceos, bebiendo, cocaína. Me di cuenta temporada tras temporada por cómo me veía".

Asimismo, destacó que si bien no cree que alguien más pueda notarlo, "yo podría. Es por eso que no quiero verlo".

Eso sí, Perry quiso dejar en claro que nunca consumió bebidas o drogas en el set, por respeto a sus compañeros de elenco y a la producción.

"Tenía la regla de que no bebería ni consumiría drogas mientras trabajaba porque tenía demasiado respeto por las cinco personas con las que trabajaba", aseguró.

