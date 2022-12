Alejada de las cámaras y viviendo en Orlando: Así es la vida en bienes raíces que lleva la actriz Pamela Peragallo

03 dic. 2022 - 18:30 hrs.

Poco se sabe de algunas actrices de los años 90, fecha en las que resplandecían en la pantalla chica, pero que hoy en día viven alejadas de los focos de las cámaras, trabajando incluso en cosas totalmente ajenas a la actuación.

Un ejemplo de esto es la chilena Pamela Peragallo, reconocida por sus papeles en "A todo dar", Rossabella", "Ámame", "Rojo y Miel", entre otras clásicas teleseries. Sin embargo, de esta mujer se perdió el rastro en el año 1998, cuando decidió irse a vivir a Estados Unidos.

En una reciente entrevista para LUN, se dio a conocer que junto a su actual esposo, un exproductor de una teleserie en la que participó, se fueron por un año al extranjero, pero terminaron quedándose y ahora tienen dos hijos.

"En un momento en que quedé sin contrato en Mega dijimos 'vamos por un año' y aquí estamos hace 23", contó la actriz al citado medio.

La nueva vida de Pamela Peragallo

Desde su llegada, primero a Miami y ahora a Orlando, la chilena intentó mantener su carrera como actriz, sin embargo, el mundo artístico allá es muy diferente.

"Lo intenté los primeros años, pero era muy distinto el tipo de gente que buscaban, hice casting y se priorizaba el tema estético de las mujeres, voluptuosas y yo no cumplía con esos patrones", expresó.

En ese proceso, la exactriz conoció el gusto por la remodelación de casas y empezó a trabajar en bienes raíces. "Me daba pena abandonar la actuación, pero uno tiene que reinventarse y la vida te va presentando distintas oportunidades, así lo vi".

"Siempre lo voy a tener en mi corazón y siempre me he sentido actriz. Cuando me preguntan 'qué haces' digo 'soy actriz de profesión, pero me dedico a tal y cuál cosa'", continúo explicando.

Actualmente, Pamela solo tiene una cuenta de Instagram que abrió hace poco, por lo demás se encuentra alejada de internet, dedicándose completamente a ser corredora de bienes raíces. Aun así, ha admitido que de vez en cuando es reconocida por sus tiempos como actriz.

