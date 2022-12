"Sigo pagando un crédito millonario": Dani Castro revela detalles de estafa que habría sufrido por parte de su expareja

06 dic. 2022 - 15:10 hrs.

Semanas atrás, la exparticipante de "MasterChef Chile", Daniela Castro, denunció que había sido víctima de una estafa a manos de una de sus exparejas, el cocinero Max Rivera Papic,con quien mantuvo una relación hasta comienzos de este año.

En ese entonces, la chef emitió fuertes declaraciones en su contra, en las que aseguró que Max era un "mitómano". Pese a que en ningún momento mencionó su nombre, su relato deja entrever características que dejan en claro que se refiere a él.

Ahora, a través de sus stories de Instagram, Castro lanzó un concurso de cafeteras entre sus seguidores y aprovechó la instancia para entrega más detalles sobre los problemas que ha debido enfrentar tras ser engañada.

"Sigo pagando un crédito millonario"

Resulta que la influencer escogió a un hombre llamado Marco como ganador y argumentó que tomó esa decisión para solidarizar con él, ya que también habría sido estafado por Max.

"Este premio tiene otra razón, a Marco mi ex también le debe plata, además lo expuso con los proveedores de 4 people, a quienes mi ex no dio la cara", explicó.

En la misma línea, señaló que Marco, al igual que ella, "creyó en una persona que nos mintió, y para mí que se gane la cafetera es un pequeño gesto. Yo he tratado de pagar lo que puedo, pero como saben a mí también me estafó".

Fue entonces que la rubia desclasificó en qué consistió el fraude: "Sigo pagando un crédito millonario que él pidió a mi empresa (yo le creí que pagaría mensual). Él no paga ninguna cuota y si yo no pago, me pueden hasta cerrar mi cuenta" denunció.

Finalmente, Daniela señaló que el gesto de la cafetera para Marco "va con todo el amor y apañe para alguien que también lo pasó mal por culpa de un mitómano estafador".

Historia de Instagram de Dani Castro.

