Condenan a ladrón de perros de Lady Gaga: Pagará 21 años de prisión tras dispararle al paseador de las mascotas

La justicia finalmente llegó. Un tribunal estadounidense condenó a 21 años de prisión a uno de los tres hombres que le disparó durante un robo al paseador de perros de Lady Gaga, Ryan Fischer.

El paseador se mostró contento con el veredicto. Fischer utilizó sus redes sociales para expresar su agradecimiento a quienes siguieron muy de cerca el proceso.

Fue la noche del 25 de febrero de 2021 cuando la vida de Fischer tuvo un giro inesperado. El cuidador salió a dar un paseo con los tres perros bulldogs de la artista cuando, en el camino, tres hombres lo interceptaron en una calle de Hollywood.

Los delincuentes exigieron al paseador que entregase a los perros, pero este opuso resistencia. James Howard, uno de los sujetos, le atacó brutalmente y le disparó. La bala atravesó su pecho y lesionó parte de uno de sus pulmones.

Las cámaras de seguridad instaladas en una de las calles grabaron el incidente: “¡Oh, Dios mío! ¡Me han disparado!”, "¡ayúdame!" y "¡me estoy desangrando por el pecho!", gritó desesperado el paseador, según recuerda el medio ABC.

Ahora Fischer y su atacante vuelven a verse nuevamente. Un juez de Los Ángeles encontró a Howard culpable de intento de asesinato, cargo que el hombre no refutó. Por esta razón lo condenaron a 21 años de prisión.

