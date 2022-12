Para sentirse "como en un hotel": Pamela Díaz muestra la remodelación de su dormitorio y el de su hija Pascuala

05 dic. 2022 - 10:05 hrs.

La figura de televisión chilena Pamela Díaz remodeló por completo algunas de las habitaciones de su hogar en Chicureo, comuna de Colina. Específicamente, la "Fiera" mostró los cambios que se realizaron en su dormitorio y en el de su hija menor, Pascuala.

A través de su cuenta de Instagram, la animadora anunció a sus 2,6 millones de seguidores que renovó la decoración, pintura, papel mural, muebles y accesorios. "People! TENGO PIEZA NUEVA", partió escribiendo en su más reciente publicación.

En la misma línea, detalló que los encargados de llevar a cabo los trabajos fueron "mis amiguis Aldo y Rodrigo del Blog del Decorador (...) Miren qué linda quedó".

"Como un hotel"

Mediante su canal de YouTube, la exmodelo enseñó todo el procedimiento y destacó que su retoña no estaba durmiendo en su habitación debido a que todavía no estaba lista.

En las imágenes, se puede ver la reacción de la comunicadora al regresar a su casa y ver la transformación de los espacios. Uno de los puntos que más llamó la atención de Díaz fue la televisión, que fue reemplazada por una más tecnológica, que al ser colgada en la pared parece uno de los múltiples cuadros que adornan la pieza.

Además, los decoradores indicaron que Pamela les hizo un pedido especial: que su habitación se sintiera "como un hotel", por lo que la sorprendieron instalando un frigobar en uno de los muebles.

La remodelación de Pamela Díaz mediante su canal de YouTube.

"¡Nooo! Hueón, está la raja, me encanta, me cambiaron todo. Me estás leseando. Es que me gusta todo, me encanta, está genial. Esta es la despedida hija, la despedida oficial", celebró Pamela, ya que Pascuala al fin dormirá sola.

En cuanto al dormitorio de la pequeña, reemplazaron su antigua cama por una a medida estilo princesa, cambiaron el papel mural y agregaron un escritorio, espejos y accesorios en tonos rosados.

Habitación de Pascuala

