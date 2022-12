Cecilia Bolocco habló de la discriminación al iniciar su carrera: "Qué hace esta mujer en el mundo de los inteligentes"

03 dic. 2022 - 15:00 hrs.

Luego de la polémica en la que se vio envuelta Cecilia Bolocco por sus dichos sobre las tallas de ropa, la noche del pasado martes la ex Miss Universo volvió a sus redes sociales para disculparse directamente con sus fieles seguidoras de Instagram.

Sin embargo, este tema llevó a que la exconductora del mítico "Viva el Lunes" desarrollará también, en profundidad, una de las críticas que se le hicieron durante el fin de semana: la discriminación.

"Conozco la discriminación"

Fue así como Bolocco reveló que tras su reinado de belleza, su vida laboral no siguió por un camino de rosas, ya que fue duramente discriminada tanto por su origen étnico, como por el logro que hasta ese momento le había dado fama.

"Conozco la discriminación, vuelvo y lo repito, a mí me tocó abrirme camino como una mujer hace 35 años en el campo laboral", explicó la diseñadora.

"Cuando llegué a trabajar a CNN me hicieron rellenar un formulario y me preguntaron que cuál era mi raza y en las alternativas decía blanca, de color, asiática o latina", relató a modo de ejemplo.

"Yo dije 'ay bueno, yo supongo que soy blanca, pero también soy latina', y fui a preguntar y me dijeron que pusiera latina, así como diciendo 'usted salga pronto de la oficina, no venga a molestar, usted no es blanca', pues bueno, marqué latina", agregó.

"Qué hace esta mujer en el mundo de los inteligentes"

Esta experiencia de discriminación le quedó dando vueltas a quien posteriormente se convirtió en la intérprete de "Karina Lafontaine" en la telenovela "Morelia", ya que en los Estados Unidos de los años 90 se hacía sentir aún más la discriminación a las minorías.

"Me quedó muy claro que era parte de una minoría, pero no solo era latina, era chilena, la única chilena, además era minoría dentro de la minoría porque era mujer y éramos solo dos en todo ese cuarto", añadió.

"No solo era mujer, tenía 24 años, es decir, era muy joven y para colmo había sido Miss Universo, literalmente me miraban como diciendo 'qué hace esta mujer en el mundo de los inteligentes'", aseveró Cecilia Bolocco.

