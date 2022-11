Una emocionada Cecilia Bolocco vuelve a ofrecer disculpas tras polémicos dichos: "Perdón si herí a alguien"

29 nov. 2022 - 21:46 hrs.

¿Qué pasó?

La exmiss universo, Cecilia Bolocco, a través de una nueva transmisión de su Instagram “live”, volvió a ofrecer disculpas sobre sus polémicos dichos sobre las tallas de ropa.

Visiblemente emocionada, la también conductora de TV, lamentó tanto "odio y resentimiento en el país", especialmente “de mujeres”.

“Perdónenme desde el fondo de mi corazón”

Bolocco dijo que “nunca he discriminado a nadie y menos lo voy a hacer por una talla de ropa, raza, fe, pensamiento político ni por nada”.

Añadió que “no está en mí dañar a nadie. Mi camino entero ha sido contra la discriminación. El dolor no tiene rostro... A mí sí me han discriminado mucho, se han reído mucho de mi persona, por elecciones que he tomado en mi vida...”.

No se quedó ahí y también dijo que “jamás traté herir a nadie. Yo he sufrido trastornos alimenticios, por eso vuelvo a pedir disculpas. No abro mi boca para no herir a nadie... La belleza es un tema del alma, no algo de altura o anchura. Trabajo en diseño porque me encanta crear y lo hago para todas y así seguirá siendo”.

Muy afectada, Cecilia también expuso que “yo podría vivir en otras partes, pero elijo vivir en Chile, por lo que me tocó vivir con el cáncer de mi hijo, eso me tocó el alma... Reitero, perdón si herí a alguien, porque no fue mi intención... Perdónenme desde el fondo de mi corazón. Estuvo muy triste y ahora estoy emocionada, porque ya les dije lo que siento”.

Para cerrar, envió un mensaje para seguir apoyando a su lucha contra el cáncer.

Esta fue su transmisión

