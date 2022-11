"Me hicieron mastectomía doble": Actriz de 'Pasión de Gavilanes' es diagnosticada con cáncer por tercera vez

30 nov. 2022 - 15:00 hrs.

Kristina Lilley, recordada por su participación en la exitosa telenovela “Pasión de Gavilanes”, sorprendió a sus seguidores con una triste noticia: la actriz reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama.

Es la tercera vez que padece cáncer. La colombiana, que da vida a Gabriela Elizondo en la trama protagonizada por Mario Cimarro y Danna García, en 2010 sufrió cáncer de cuello uterino y en 2013 también cáncer de mama, según reseñó la revista People en Español.

La intérprete compartió a través de su cuenta de Instagram su duro testimonio, luego de que recibiera el diagnóstico de los médicos hace dos meses. Desde entonces, se encuentra en tratamiento para enfrentar la enfermedad.

Así contó Kristina Lilley que padece cáncer de mama

Con el rostro muy sereno, después de haber asimilado la noticia de la enfermedad, la actriz de “Pasión de Gavilanes” publicó un video, donde comentó que padece cáncer de seno y que ya se está sometiendo a los cuidados pertinentes para atacar al tumor.

"Hace dos meses me volvieron a diagnosticar un cáncer de seno. Rápidamente tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana... me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga. Y bueno, a hacer lo que hay que hacer", explicó Kristina Lilley.

La actriz también se mostró esperanzada y confiada de salir de esta etapa delicada de su salud que está viviendo. "De esto yo aprendo que nosotros no somos ni fuertes, ni guerreras, somos mujeres que aceptamos nuestra vulnerabilidad, aceptamos nuestras emociones y eso es lo que me hace fuerte", comentó.

"También aprendí que es importante hacerse el autoexamen, cuidarse y estar pendiente de uno mismo", reflexionó sobre la relevancia de descubrir y atacar a tiempo el cáncer.

"Como mujeres tenemos el compromiso de realizarnos la citología cada año, pero nuestras parejas también tienen la responsabilidad de ser partícipes en este proceso, de estar pendientes de si ya nos hicimos el examen o no, y de acompañarnos si es necesario", añadió.

"Estoy muy bien, estoy muy tranquila, no voy a leer comentarios, no voy a contestar opiniones, nada, simplemente quería contarles", expresó.

Todo sobre Famosos