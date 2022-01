Danna García explicó por qué borró polémico mensaje sobre rodaje de "Pasión de Gavilanes 2"

Las grabaciones de “Pasión de Gavilanes 2” continúan y la coprotagonista de esta nueva historia, Danna García, reveló a través de su cuenta Twitter que se encontraba aislada, después de tener contacto con una persona que dio positiva para Covid-19.

Millones de fans en el mundo esperan el inicio de la telenovela que hace más de 18 años tuvo un éxito rotundo en Latinoamérica, y en medio de las grabaciones este ha sido el primer caso que se conoce de la presencia de un contagio entre el personal técnico que labora en esta producción.

Y ha sido la actriz colombiana, quien dio el alerta generando un revuelo entre los fanáticos de esta producción que desde el 2021 anunció su regreso a la pantalla chica.

El mensaje de la protagonista de “Pasión de Gavilanes 2” que borró

Danna García sorprendió a todos sus fans cuando a través de su cuenta Twitter colgó un mensaje hablando de la situación que estaban viviendo en la producción de la telenovela, relacionado a un contagio por coronavirus.

“Ayer en grabación me maquilló una persona contagiada de Covid-19. Ella había estado en contacto con otras personas positivas, pero al parecer no la aislaron correctamente. Yo confío en Dios, en que está pandemia que nos está afectando a todos sea benevolente”, fue el mensaje que dejó en sus redes sociales.

Sin embargo, el tuit desapareció a los minutos, cuando la protagonista de “Pasión de Gavilanes 2” decidió borrarlo de su cuenta sin hablar del tema.

Y luego, el pasado domingo 9 de enero, Danna García realizó un live en Instagram ante los mensajes de preocupación que observó por parte de sus fans, quienes preguntaban insistentemente por el estado de su salud.

En este acercamiento, la actriz dio más información sobre el contagio, aclarando que se encuentra cumpliendo aislamiento como medida de prevención tras tener ese contacto en el rodaje de la telenovela con la maquillista, detalló People en Español.

“Me mandaron mensajes lindos que están preocupados por mí, yo estoy bien”, dijo en la transmisión en vivo al dejar claro que no tiene Covid-19.

Al mismo tiempo, aclaró el por qué decidió borrar el mensaje de Twitter, confesando que desde la producción le hicieron esa petición para no generar pánico.

“No les voy a mentir, me pidieron quitar el mensaje que puse en redes sociales sobre eso y entiendo por qué y creo que tienen toda la razón, creo que no es el momento para generar ningún tipo de pánico, ni de sustos, ni de nada, así que acato instrucciones”, mencionó en parte de su conversación con sus fans.

Reconoció que es un equipo muy grande con el que en la actualidad se está trabajando para poder hacer realidad la segunda temporada, son más de 360 personas, mientras daba la razón a lo difícil que es controlar que no se registren contagios. “Es lógico que eventualmente” se den casos positivos”, dijo.

“No se puede decir que (son) bastantes, porque para un porcentaje tan grande de personas no son bastantes casos, pero sí es normal. Yo misma no sé cuántos y no quiero saber, porque mientras estemos en un entorno positivo y constructivo, creo que es lo que hay que hacer y seguimos trabajando”, dijo para terminar de hablar de ese tema, mencionó el portal de Antena 3.

Para el mes de febrero está previsto el estreno de “Pasión de Gavilanes 2”, donde el público conocerá la nueva historia que Telemundo trae en torno a los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo, y que desde ya la actriz destacó que serán pocas las escenas entre ella y Mario Cimarro, pues el drama no gira en torno a sus vidas.

🔥🔥🔥 #DannaGarcía sobre sus escenas con Mario Cimarro en #PasiónDeGavilanes2 los cambios que se vienen respecto a la serie original y el final de las grabaciones. pic.twitter.com/vV8veQQ2Yr — Pasión de Gavilanes 🐴(fans)🐴 (@PasdeGavilanes) January 9, 2022

