"Esa fue una noche horrible": Will Smith cuenta cómo se sintió cuando golpeó a Chris Rock en los Oscar

El actor estadounidense Will Smith volvió a aparecer en pantalla y a conceder una entrevista, a casi ocho meses de la polémica que se desató tras la bofetada que le dio a Chris Rock en los premios Oscar.

Desde esa noche mucho fue lo que se especuló sobre la estrella de Hollywood. Algunos medios internacionales aseguraron que se internó en una clínica de salud mental para aprender a manejar sus problemas emocionales.

Sin embargo, es hasta ahora que Smith aparece directamente en pantalla para hablar sobre el tema; lo hizo en el programa "The Daily Show With Trevor Noah" que transmite la cadena Fox 5.

La entrevista del actor, recordado por películas como "En busca de la felicidad" y "Hombres de negro", giró en torno a su nueva producción llamada "Emancipation", que habla sobre la esclavitud.

Sin embargo, también se tocó el tema de los Oscar y lo que se vivió la noche del 27 de marzo, cuando subió al escenario a golpear a Chris Rock por un comentario hacia su esposa Jada Pinkett Smith.

Smith habló directamente a sus fanáticos. Aseguró que entendería que no están aún listos para apoyarlo y ver la película, pero también exaltó el trabajo de sus compañeros de equipo. “Espero que por mi actitud no se empaña el trabajo de ellos”, señaló.

