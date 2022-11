Lanzó su carrera como cantante de reggaeton: Así luce hoy el ex "Calle 7" Matías Gil

29 nov. 2022 - 08:00 hrs.

Uno de los programas juveniles por excelencia de la televisión chilena fue "Calle 7", emitido desde fines de la década del 2000 hasta el 2013.

Entre los participantes más icónicos del espacio estuvo Matías Gil. Tal vez por ese nombre no lo recuerdes, pero sí lo hagas por el de "Mati Smile".

Matías Gil en "Calle 7"

Y es que la sonrisa de Gil era uno de los grandes atributos que el joven tenía y, por lo mismo, fue apodado así incluso desde antes que llegara al programa de baile y concursos juveniles.

Tras el fin de "Calle 7", Matías comenzó a incursionar en el rubro de las teleseries. Específicamente, fue parte de producciones como "Somos los Carmona", y luego en Mega estuvo en "Papá a la deriva", "Sres. Papis" y "Juegos de Poder", con participaciones especiales.

Matías Gil en "Juegos de Poder"

En paralelo a lo anterior, durante varios años estuvo en una relación con la actriz Steffi Méndez. Incluso, apareció en algunos capítulos del reality familiar emitido por TVN.

Matías Gil y Steffi Méndez

El presente de "Mati Smile"

En paralelo a su participación en producciones de ficción, el joven también se encontraba estudiando. Pero no era Teatro su carrera, sino que Ingenieria Civil Industrial.

De esa profesión se tituló y, además, siguió haciendo eventos y siendo influencer de redes sociales. En plena pandemia, en busca de nuevas oportunidades laborales, abrió una cuenta de OnlyFans, en la cual ofrece contenido inédito por una suscripción de 20 dólares mensuales.

Esta cuenta la cerró, pese a ganar más de $7 millones mensuales en su mejor momento, debido a un problema amoroso y también familiar.

"Tuve un quiebre con una pareja que me acompañó en toda esta etapa del OnlyFans. Además, me llegaban dólares y yo no subía nada, no tenía ganas de subir contenido porque me recordaba a esa pareja. También empecé a incursionar en un proyecto musical que tengo y empecé a desmarcarme de la plataforma", dijo en una entrevista con LUN hace algunos días, antes de lanzar oficialmente su carrera como cantante.

"Mati Smile" de cantante

A Página 7 contó que escogió un género urbano de música, aunque "mucho más melódico, soft, que lo puede escuchar cualquier persona. A lo más podamos insinuar algo, pero con mucho respeto".

El pasado 25 de noviembre lanzó su primer sencillo llamado "Déjame Intentarlo", el que ya acumula más de 600 visitas en YouTube.

Así luce hoy "Mati Smile"

