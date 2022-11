"Me gustaría que encontrara una pareja": "Titi" García-Huidobro y el anhelo que tiene para su exmarido Pato Torres

26 nov. 2022 - 09:00 hrs.

Tres años se cumplen desde la separación del actor Pato Torres y la locutora "Titi" García-Huidobro. Recientemente, se encontraron por el egreso de cuarto medio de su hijo Matías, de 18 años.

Sobre ello, afirmó que "tenemos una muy buena relación, pero nos comunicamos básicamente por las cosas que atañen a los niños".

En relación con estos encuentros, afirmó a LUN que "son ocasiones especiales y como padres tenemos que compartir. Somos buenos padres separados. Lo que pasa con las relaciones de adultos no debe afectar la vida familiar".

"Las cosas no siempre resultan"

"Titi" recordó con cariño la relación que tuvo durante casi veinte años con el comediante: "Fue muy importante en mi vida, estuvimos muy enamorados, formamos una linda familia".

Sin embargo, añadió que "las cosas no siempre resultan como uno hubiera querido o por el tiempo que uno quisiera. Fue harto, no fue una relación desechable o poco importante".

Tras varios años de su separación, confesó estar "sin odio, sin problemas, sin resentimientos. Estamos tranquilos con la decisión que tomamos".

¿Pato Torres con pareja?

En el mismo medio, fue consultada sobre si ella, eventualmente, podría presentarle una pareja a Pato Torres.

"No soy tan 'open mind'. Siento que es bastante incómodo. Hay gente que puede compartir con su expareja y la actual y lo pasan chancho, pero yo no soy así", añadiendo, además, que "no tengo a quién presentarle".

En el caso contrario, afirmó que si en algún momento Torres le presenta a alguien "no tengo problemas, pero compartir, comer juntos, irnos de vacaciones, no me acomoda".

Sin embargo, García-Huidobro afirmó que "me gustaría que encontrara una pareja y fuera feliz. A él le haría bien tener a alguien".

"Soy bien tradicional"

"Titi" aseguró estar soltera hace tres años, momento en que se dio la separación con el conocido actor chileno.

"No se ha presentado la posibilidad y tampoco la he buscado (de rehacer su vida). No soy de salir mucho", expuso, para luego descartar de lleno buscar a alguien por aplicaciones de citas, diciendo que "yo soy bien tradicional".

Y pese a que le han ofrecido "salidas a ciegas", también las ha descartado, ya que a sus 50 años no pretende aguantar lo que implica salir con alguien que "no te gustó o te aburrió".

Finalmente, añadió que si está con alguien, "será cuando tenga que ser. No tengo apuro. Estoy súper bien sola".

