"Traidora y Judas": Helhue Sukni revela la pelea que tuvo con su hija Samia en plena consulta médica

22 nov. 2022 - 16:00 hrs.

Un divertido video fue el que subió Helhue Sukni a sus redes sociales, en donde dispara directamente contra su hija, Samia Rabi, tratándola incluso de "Judas".

Todo se dio luego que su hija más pequeña la acompañara a una visita al médico. La mediática abogada tiene la intención de realizarse una operación de rejuvenecimiento facial hace varias semanas, y estaría cerca de conseguirla.

"Traidora y Judas"

"Les tengo que contar que el otro día le dije a la Bombona que me acompañe donde un doctor para que me operara", partió contando en su relato.

Tras esto agregó, interpelando a su hija, "entonces el doctor me pregunta: '¿Y usted fuma?' y yo 'nooo, yo no fumo', entonces Judas que estaba al lado mío le dijo, 'doctor mentira mi mamá si fuma?, cuéntale a los amigos lo que hiciste".

Samia tomó la palabra y confirmó la veracidad de la historia que estaba contando su madre.

"El doctor estaba anotando todo y le dice ‘¿usted fuma?’ y ella (le responde) 'no', ni se arrugó y yo la miro y después le pregunta ‘¿y hoy tomó?’ y ella 'no', entonces le dije 'mentirosa mamá, le tienes que decir al doctor' y me empezó a tratar de ‘marico..., traidora y Judas’", aseveró.

Pese a este impasse en la consulta médica, el doctor que se hará cargo de su cirugía habría accedido al procedimiento. En las ocasiones anteriores, los profesionales no habían querido operarla por la adicción que tiene con el cigarrillo.

"Parece que el sábado me operan, me voy a operar la cara primero, me voy a estirar así", dijo, mientras ponía las manos en su rostro y alisaba su piel.

Revisa el video

