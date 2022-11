Anuel será padre otra vez: Yailin está embarazada de una niña y lo anuncian con esta espectacular fiesta

22 nov. 2022 - 14:00 hrs.

El reguetonero, Anuel AA, será padre nuevamente. El cantante sorprendió a sus seguidores con la noticia tras meses de rumores de una supuesta separación de Yailin "La más viral", con quien se casó hace seis meses.

Anuel y Yailin decidieron poner fin a las especulaciones luego de guardar silencio por mucho tiempo y dejar de aparecer juntos en público o por redes sociales.

El anuncio de la llegada de su bebé lo hicieron por medio de una hermosa fiesta en la que develaron el sexo.

Anuel y Yailin anuncian así el embarazo

El reguetonero fue el primero en aparecer con una bonita publicación. En un corto video están él y Yailin dándose un tierno beso mientras posa su mano sobre el vientre de la dominicana.

La nueva mamá lucía un hermoso vestido en color blanco y con pequeños brillos. Su cabello lo llevaba en un tono bastante rubio, casi platinado y adornado con una delicada tiara.

En el fondo se veía la decoración de la fiesta para el anuncio del sexo del bebé. Había globos blancos y dorados. Todo bastante elegante.

“Voy a ser papá. Hoy vamos a saber si es niño o niña. Qué Dios bendiga a todas las familias en el mundo entero. Te amo”, escribió el cantante.

Yailin también tomó participación en el anuncio y reveló a sus seguidores el punto más importante: el sexo del bebé.

Con un video en su cuenta de Instagram, mostró el momento exacto en qué conocen si será niño o niña. En esta ocasión ella llevaba un vestido corto, blanco y con vuelos.

En medio de la alegría de los presentes comenzaron a volar sobre ellos confeti color rosa como forma de revelar a sus invitados y al mundo que ambos serán padres de una niña.

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento súper feliz, la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo; ahora mismo no tengo palabras aquí. Tu papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo, Anuel (sic)”, escribió la cantante.

