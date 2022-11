"Llevo como tres días así": Pailita revela el motivo detrás de su ausencia en redes sociales

19 nov. 2022 - 14:00 hrs.

El cantante chileno, Carlos Raín Pailacheo, más conocido como "Pailita", ha alcanzado la fama nacional e internacional a través de la popularización de sus canciones en redes sociales, como TikTok.

El artista de trap tiene planificado presentarse el 15 de diciembre en el Movistar Arena junto a Polimá Westcoast en el Ultra Solo Fest, evento que lo mantiene sumamente ocupado preparando todos los detalles.

A pesar de eso, Pailita pudo viajar a Argentina y conocer a otros representantes de la música urbana, además del DJ y productor trasandino, Bizarrap. Sin embargo, fue en este viaje que el artista nacional sufrió un percance que lo tiene molesto.

La enfermedad

A través de su cuenta de Instagram, Pailita explicó que “me dio una infección en los ojos. Por eso no he subido historias”.

Luego, continuó diciendo que “ahora vine a la clínica, llevo como tres días así, por eso no he querido subir historias ni nada porque no quiero mostrar este caracho. El ojo me lagrimea todo el día, me amanece con infección, con pus, así que no sé qué será”.

“Estoy entero de estresado y aparte tengo que grabar un video. Mañana ya me voy a Chile, tengo muchos compromisos que hacer, ¿y si no puedo?”, añadió preocupado.

Además de eso, relató que fue a la farmacia el segundo día que se sintió mal, pero “me vendieron unas gotitas para el oído, para la otitis, se equivocó el farmacéutico y yo me lo puse en el ojo, tengo más mala cue..., por eso no me quiero poner bolsas de té ni nada de esas hue... porque siento que me va a quedar peor, pero vámosle”.

Por último, compartió el diagnóstico que le dio el oftalmólogo.

"Me dijeron que tenía conjuntivitis y un poco de daño en la pupila del ojo, en un mes debería estar bien con los medicamentos que me dieron. Igual voy a tartar de grabar el video de 'Vuelve' para soltarlo antes de mi Movistar Arena... Los quiero mucho, este viaje en Argentina fue una locura, grabé muchas canciones y conocí personas increíbles, gracias por recibirme tan bacán", cerró.

