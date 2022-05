"No hables más": Pato Torres revela que Titi García-Huidobro le pidió que no se refiera al fin de su matrimonio

09 may. 2022 - 17:00 hrs.

Patricio Torres y Titi García-Huidobro conformaron uno de los matrimonios más queridos del espectáculo chileno. Los actores estuvieron juntos por casi dos décadas, y de su unión nacieron dos hijos.

No obstante, en septiembre de 2019, todo llegó irremediablemente a su fin, y los dos decidieron separar sus caminos.

En varias ocasiones, incluyendo programas de Mega como "Pecados Digitales", Patricio Torres ha comentado cómo ha sido su vida tras el quiebre matrimonial, contando su parte de la historia que vivió junto a Titi.

"No quiero hablar más de ella"

Lo anterior no tendría muy feliz a García-Huidobro, de acuerdo a lo que el mismo Patricio explicó en una entrevista dada para el canal Zona Latina.

Mientras el periodista Manuel González conversaba con el actor de diferentes temas, de pronto quiso preguntarle sobre su fallido matrimonio con su exesposa.

En ese momento, Pato paró en seco a Manuel, a quien de entrada le explicó, "Manu te voy a decir una cosa, me voy a referir muy poco a esto".

Luego señaló que sus motivos: "Primero porque la Titi en una oportunidad conversando me dijo ‘por favor no hables más de nuestro asunto’, y no quiero hablar más de ella".

Lo que si alcanzó a decir de forma escueta fue, "con la Titi nos divertíamos muchísimo, pero el amor se va". Luego pasó a hablar de otros temas.

