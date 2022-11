"Este fue un regalo del cielo, ya no tengo ninguna deuda": Así es el nuevo negocio de Kike Acuña

18 nov. 2022 - 09:10 hrs.

Los días donde Jorge "Kike" Acuña protagonizaba polémicas por excesos con el alcohol u otros incidentes han acabado. Hoy, el exfutbolista está casado y maneja un emprendimiento de palta hass junto a su pareja, pero eso no es todo.

Resulta que Kike Acuña tiene un nuevo negocio, gracias al que, según el mismo cuenta, han desaparecido todas sus deudas y que se ha convertido en un hit entre los futbolistas retirados.

Su nuevo negocio

En una entrevista en LUN, el exseleccionado nacional contó que hace nueve meses comenzó una carrera como asesor inmobiliario, dedicando su trabajo a jugadores con liquidez económica que buscan una inversión segura después del retiro.

"Desde mi experiencia, y con todo lo malo que me pasó, tengo claro lo que no tengo que hacer. Ahora estoy trabajando como asesor financiero, vendiendo departamentos y haciéndoles charlas a los futbolistas sobre educación financiera", relató.

A lo anterior, añadió que "hemos ido a muchos equipos de fútbol, al SIFUP (Sindicato de Futbolistas Profesionales) también, con la idea de asesorarlos y explicarles que, si son ordenados y eligen bien sus inversiones, puedan retirarse con 10 o 12 propiedades cada uno. Y si lo hacen antes es mucho mejor".

Kike Acuña explicó que su trabajo consiste en ser "intermediarios entre varias inmobiliarias y los clientes finales, y los ayudamos a conseguir mejores condiciones de financiamiento y de compra".

"Ya no tengo ninguna deuda"

Acuña relató que "este fue un regalo del cielo. Ya no tengo ninguna deuda, además inicié un negocio de paltas y en lo amoroso estoy feliz con mi señora esposa, y además llevo cinco años y medio sobrio".

"Esta oportunidad me dio una nueva forma de levantarme y encontré una tranquilidad económica que no tenía hace años. Todo lo que me pasó me sirvió y, como yo no pude aprovechar toda la plata que tuve para comprar muchos departamentos, quiero que mis colegas inviertan en su futuro", cerró el futbolista.

Todo sobre Famosos chilenos