Así canta la abuela de 95 años que ganó como Mejor Nueva Artista en los Latin Grammy 2022

18 nov. 2022

Tiene 95 años, pero la sonrisa y el espíritu de una quinceañera. Ángela Álvarez se convirtió en tendencia al ganar el Latin Grammy como Mejor Nueva Artista del Año la noche de este 17 de noviembre.

La talentosa abuela pasó de cantar en el coro de la iglesia a brillar en uno de los escenarios musicales más importantes. Ella es la prueba viviente de que realmente nunca es tarde para cumplir un sueño, siempre que se trabaje por ello.

El nieto de Ángela Álvarez la llevó al estrellato

La noche de los Latin Grammy 2022, Ángela Álvarez subió al escenario para recibir su galardón. Sonreía con la dulzura de las abuelas al tiempo que irradiaba la energía de un alma joven. Todos quedaron eclipsados con ella.

“A Dios y a mi patria querida, Cuba, que nunca la podré olvidar, y también a todos aquellos que no han realizado su sueño. Aunque la vida es difícil, siempre hay una salida, y con fe y amor lo pueden lograr. Se lo prometo, que nunca es tarde”, dijo la cubana en medio del escenario.

La "abuela de los Latin Grammy", como quedó bautizada luego de esta mágica noche, también agradeció a su nieto Carlos José, quien fue el causante de que el mundo conociera su talento.

Ángela Álvarez nació en Cuba, donde vivió sus primeros años de vida. Ya de adulta tomó la difícil decisión de migrar a Estados Unidos. Allí hizo su vida. Sus días siempre transcurrieron entre su trabajo y la iglesia, destaca La Vanguardia.

De pequeña siempre se sintió atraída por la música, pero su padre no le permitió hacer carrera en este mundo. Ella, resignada, apostó por una vida tranquila. Su amor por el canto lo pudo expresar a través del coro de la iglesia, a la que asiste desde hace muchos años.

En un diario conservaba las canciones que escribía, eran más de 50. Cuando su nieto, Carlos José, se hizo adulto se convirtió en productor musical y como si de una especie de hada madrina se tratara, llegó a este mundo tres generaciones después a cumplir los sueños de su abuela.

Junto a su nieto comenzó a trabajar desde el 2016 en la grabación de las canciones. En el 2021 el álbum salió al mercado, el mundo finalmente pudo escuchar su voz y apreciar su talento. La abuela no tardó en hacerse viral.

Ahora, en noviembre de 2022, Ángela puede contar que tiene nueve nietos, 15 bisnietos y en sus manos un galardón que la hará ser reconocida por siempre como la "abuela de los Latin Grammy".

“Y aún no me lo creo. A ratos, me miro en el espejo y me digo a mí misma: '¿Será verdad lo que me está pasando?'”, dijo a El Mundo.

