"Es una constante incertidumbre": Exmarido de Savka Pollak debe más de $100 millones por pensión alimenticia

La expresentadora de televisión Savka Pollak habló en el matinal de Mega, "Mucho Gusto", sobre la millonaria deuda que mantiene su exmarido por concepto de pensión alimenticia, la que se eleva a más de 100 millones de pesos.

Además, se refirió a los obstáculos a los que se enfrentan las madres solteras para poder cobrar, efectivamente, la pensión de alimentos a los deudores y también los avances en las legislaciones.

¿Qué dijo?

Primero, partió comentando que "esa cantidad de plata no tiene que ver con el monto, sino con un sistema que nos tiene durante años a millones de mamás en una constante incertidumbre y un sentirse sola y amenazada".

"No solo porque te sientes violentada al tener que llevar toda la carga, sino que además te enfrentas a violencia institucional, violencia vicaria, a sentirte totalmente invisible en una sociedad que no está viendo este problema que es súper grave", agregó.

Además, mencionó que "hay una ley que se estaba promulgando que era la del abandono paterno, que tiene que ver que cuando el papá abandona de alguna manera, la mamá pueda tener la patria potestad del hijo".

"De repente, hay mamás que no vieron nunca más al padre y necesitan salir del país, operar o algún trámite especial y no tienen cómo comunicar al padre, pero se sacó esa parte de la ley, que era la más importante", añadió.

En cuanto a los apremios por no pagar la pensión, Pollak dijo que "hoy, si yo no pago una cuota de un crédito, me está llamando Socofin al otro día 50 veces. Si no pago un TAG me pasa lo mismo, pero a quien no paga pensión de alimentos le pasa repoco. Ni siquiera sabemos cuántas ordenes de arresto se ejecutan. No hay cifras reales para poder dimensionar este problema".

"Mi situación no es aislada"

Finalmente, en relación a su situación particular, dijo que "recibí un llamado de él y me dijo 'estoy con problemas'; después de años de no hablar, de no ver a los niños. Es una situación complicada, pero no es muy aislada".

"Hicimos un acuerdo, no a través de un juicio... Me decía 'mira, el próximo mes', y te vas confiada, 'de aquí al 15 me llega una plata y ahí veo', pero no llega tampoco el 15, el 30, y así se va. Después se pacta la deuda en 350 cuotas, se deja de pagar y se reactiva la deuda", dijo.

"Hoy viene una nueva ley que nos tiene a todas súper esperanzadas, que trae cosas nuevas, pero la pregunta es cómo se va a implementar esto y cómo dejará de ser engorroso", cerró.

