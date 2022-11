"¡Estoy feliz!": La intervención estética con la que Daniela Aránguiz se quitó la 'línea de la marioneta'

16 nov. 2022 - 17:00 hrs.

"Hacerse bótox es cuidarse y amarse", así ha definido anteriormente la exchica "Mekano", Daniela Aránguiz, las recurrentes intervenciones estéticas que le ha hecho a su rostro. Una cuestión que sigue al pie de la letra, ya que de tanto en tanto comparte con sus seguidores algunos de sus "arreglines".

La más reciente de las intervenciones de la ex de Jorge Valdivia ocurrió la tarde del martes, cuando asistió a una clínica estética de confianza para quitarse la llamada "línea de la marioneta".

Todo sobre Daniela Aránguiz

Adiós a la "línea de la marioneta"

"Estoy aquí con la doctora Eve. Vamos a hacer unos pinchazos para esta parte (mejillas), porque esto se empieza a caer... Y estaba obsesionada con ponerme un poquito de boca abajo", relató Aránguiz en sus historias de Instagram cuando ya estaba acostada en la camilla del procedimiento.

En el siguiente registro se ve cómo la doctora comienza a marcarle el rostro para proceder con las inyecciones de bótox. "No quiero tener puchero, así que adiós puchero", dijo la conductora de "Zona de Estrellas".

Tras realizar los pinchazos en su mentón y los bordes de la boca, la doctora explicó que estos eran "para que después no se marque esta línea, la línea de la marioneta". "Yo siento que esa se me está marcando mucho, entonces ahora, pinchazo para que no se marque más", replicó Aránguiz.

"Miren qué linda quedó la boca... ¡Estoy feliz! Le copiamos la boca a un filtro de Instagram. ¡Me encantó!", declaró la ex del "Mago" luego de mostrar los dos pinchazos de bótox que se puso también en su labio inferior.

¿Otra futura intervención?

Sin embargo, estos retoques no son los últimos que al parecer se hará Daniela Aránguiz, ya que también reveló que está considerando quitarse grasa de los "cachetes".

"Ahora me van a hacer una eco, para ver cuánta grasita yo tengo aquí (mejillas), a ver si me la puedo llegar a sacar. Todavía no es una decisión tomada", cerró "Dany" desde la clínica estética donde se intervino.

Todo sobre Famosos chilenos