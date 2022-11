"Animaré a Inglaterra desde lejos": Dua Lipa cuenta las razones por las que no se presentará en el Mundial de Catar

14 nov. 2022 - 11:20 hrs.

Falta menos de una semana para que comience el Mundial de Catar 2022, y los fanáticos ya especulan con la lista de artistas que se presentarían en la ceremonia de inauguración del próximo domingo.

En ese sentido, muchos seguidores de Dua Lipa comenzaron a divulgar en Internet una supuesta participación de la cantante británica como uno de los grandes números a presentarse en la cita planetaria.

Sin embargo, finalmente fue la misma Dua Lipa quien salió al paso de los rumores y aclaró que no estará en dicho show, además de entregar sus motivos ideológicos para no presentarse en el país de Medio Oriente.

Motivos por los que no visitará Catar

Para de una vez por todas acabar con los rumores de su participación en Catar, la intérprete de "One Kiss" y "Levitating", manifestó a través de una historia en su cuenta de Instagram que "hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol de Catar. No voy a presentarme y nunca me he visto envuelta en ninguna negociación para presentarme".

Además, señaló que: "Animaré a Inglaterra desde lejos", y que se encuentra "deseando visitar Catar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial".

