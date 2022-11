"Vestido de la venganza" de Lady Di aparece en nueva temporada de The Crown: La historia de la escandalosa prenda

09 nov. 2022 - 19:00 hrs.

Uno de los atuendos más recordados de la fallecida princesa Diana de Gales, corresponde al "vestido de la venganza", que lució durante la tarde del 29 de junio de 1994, mismo día que ITV emitió un documental donde el entonces príncipe Carlos reconocía haberle sido infiel a Lady Di durante su matrimonio.

Diana probablemente vio en diferido dicha pieza audiovisual, puesto que a la misma hora de emisión, se paseaba en la gala de Vanity Fair con el "escandaloso" vestido negro, que rompía varias normas de etiqueta de la monarquía.

El vestido en "The Crown"

Este miércoles 9 de noviembre se estrenó la quinta temporada de "The Crown", serie de Netflix que en este ciclo se enmarca en los años más tortuosos de la monarquía, justo cuando se separó el actual rey de su esposa.

Quien interpreta a Diana de Gales, la actriz Elizabeth Debicki, aparece en el avance de la serie luciendo este ceñido modelo, por lo que esta etapa en la vida de la fallecida inglesa se podrá ver en esta temporada.

La historia del vestido

Muchos desconocen que Diana de Gales estuvo a punto de no asistir a dicho evento. Semanas antes, ITV gastó muchos recursos publicitando el documental de Carlos, por lo que sabía que la prensa le consultaría por las declaraciones que entregó su exmarido.

"El príncipe de Gales había decidido contarle al mundo que había cometido adulterio. Así que Diana me dijo, 'no puedo ir, no puedo dar la cara luego de lo que Carlos acaba de decir. Y de todos modos, no tengo nada que ponerme'", aseguró el exmayordomo de Diana, Paul Burrell, en el documental "Secrets of the Royal Dressmakers", emitido en 2019.

Fue en ese momento cuando Burrell entró al armario de Diana y encontró el vestido negro, que la princesa lo había comprado tres años atrás. "Le dije: ‘Pruébatelo’. Entonces se lo enfundó, se lo abrochó y lucía como un millón de dólares", añadió el deslenguado confidente en el mismo documental.

Diana de Gales dudó de llevarlo, porque le parecía demasiado atrevido y rompía etiquetas de vestuario de la realeza, debido a que mostraba los hombros y la basta era por sobre la rodilla.

Sin embargo, en una revista, la casa de moda Valentino aseguró que la princesa luciría uno de sus vestidos, lo que no le pareció para nada a la británica, debido a que encontró que dar por hecho algo así era muy "presuntuoso".

Por lo mismo, optó por el "vestido de la venganza" y pasó a convertirse de esta forma en un ícono de la moda. Aunque el nombre de esta prenda pasó a ser este recién en 2013, luego que así lo promocionara la casa de subastas.

