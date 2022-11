"Me cacharon al tiro": Ingrid Parra muestra los resultados de intervención estética que se hizo en su rostro

09 nov. 2022 - 10:10 hrs.

La actriz y orfebre, Ingrid "Peka" Parra, es una activa usuaria de redes sociales, donde acumula más de 550 mil seguidores, con quienes comparte su día a día, hoy como madre de su hija Emma.

Esta semana, Ingrid se desligó —un poco— de su contenido maternal, para mostrar los resultados de un procedimiento estético al que se sometió recientemente en su rostro.

La intervención de Peka Parra

Jugando al "misterio", en primera instancia, Ingrid mostró que fue hasta un recinto médico de la capital, llamando a sus seguidores a descubrir qué se hizo.

De inmediato, una de sus fans le respondió que "labios", a lo que ella le respondió afirmativamente, diciéndole "seca", sobre una imagen en la que aparece sonriente.

Revisa la historia

Historia de Ingrid Parra

Luego, otra de sus fans le escribió: "Nariz o labios, no estoy muy segura", por lo que tuvo que aclarar que solo se puso relleno en sus labios.

"No, la nariz no me la he tocado. Esta es mía", enfatizó, mientras mostraba su perfil y esta parte de su cuerpo.

Más tarde, al notar que sus seguidores le seguían respondiendo por los "labios", reaccionó bromeando. "Me cacharon al tiro, yo pensé que estaba pasando piola", dijo mientras iba a bordo de su auto.

Revisa las historias

Todo sobre Famosos chilenos