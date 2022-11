"No te tengo miedo": Daniela Aránguiz responde a Pamela Díaz tras haber sido acusada de echarla de su casa

09 nov. 2022 - 09:15 hrs.

Hace una semana, en su podcast "Hoy es hoy", Pamela Díaz reveló que Daniela Aránguiz la terminó echando de su casa en Brasil, hace algunos años, tras hacerle una entrevista con una pregunta que la incomodó.

"Yo dije algo que le molestó y me echó de la casa con guardias", comentó Díaz en su programa, dando otro antecedente sobre la enemistad que tienen ambas.

La respuesta de Daniela Aránguiz

Si bien esto Pamela lo comentó hace varios días, durante las últimas horas la polémica explotó en la prensa, y Daniela Aránguiz quiso entregar su versión.

Durante la noche de este martes 8 de noviembre, en un programa de Zona Latina, recordó este episodio. "Yo sí esperé a Pamela con mucho cariño en mi casa, le abrí las puertas de mi casa como muchas otras veces. Cociné especialmente para ella y no me arrepiento, porque a mis invitados los atiendo muy bien. Sí tenía guardias. A ella le habría gustado irse con uno de mis guardias", indicó de entrada.

Luego, Daniela aclaró que nunca ha sido amiga de Pamela, aunque compartieron por un tiempo en el mismo grupo, debido a que sus maridos de ese entonces, Jorge Valdivia y Manuel Neira, respectivamente, eran amigos.

"Éramos un grupo de amigos por Jorge, él se juntaba con Manolo (Manuel Neira), y una vez en una discoteque Manolo se me tiró y ahí comenzaron los roces con Pamela Díaz. Empezó como a coquetearme, obviamente yo nunca lo pesqué y ahí hubo un roce con Jorge, entre los dos. Ahí empezaron las distancias", acotó.

Pese a lo anterior, aceptó darle la entrevista a Díaz. "Mi suegra estaba viendo la grabación. La Pamela va y le dice a mi suegra: '¿Y tú cómo aguantaste que esta te trató así?'. Entonces le respondí: 'Este programa es conmigo, no con mi suegra. Si quieres meter a las suegras, hablemos de tu suegra (madre de Manuel Neira)'. Pamela me quedó mirando helada y me dijo que 'soi desubicada'. Encontré una falta de respeto que lo hiciera en mi casa", sumó.

Luego, dirigiéndose directamente a Pamela, aseguró que "jamás la eché de mi casa, la grabación está y tú lo sabes, así que no inventes".

"La Pamela dice cosas a la cara igual que yo. Ella tiene que entender que si dice algo, también le van a responder. No todo el mundo se queda callado, no todo el mundo te tiene miedo. Yo no te tengo miedo, cero. No le tengo miedo ni a ella ni a nadie", concluyó.

