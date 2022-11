"Me echó de la casa con guardias": Pamela Díaz revela la fuerte discusión que tuvo con Daniela Aránguiz

08 nov. 2022 - 13:00 hrs.

Pamela Díaz ha manifestado en varias ocasiones que no se lleva bien con Daniela Aránguiz. Pese a ser las dos, en su momento, integrantes de "Mekano", no compartían, aunque tenían una relación "cordial".

Hace algunos días, Pamela reveló un fuerte encontrón que tuvieron ambas, que llevó a que esta "cercanía" terminara para siempre.

El encontrón con Daniela Aránguiz

Hace algunos años, para un programa de televisión, Pamela Díaz junto a Patricia Maldonado, visitaron a Daniela Aránguiz en la casa que ella tenía en Brasil junto a su exmarido, Jorge Valdivia.

De acuerdo al relato que hizo en el podcast "Hoy es hoy", Pamela fue a hacerle una entrevista a Daniela, que tuvo un tenso momento luego que ella le realizara una pregunta que le incomodó.

"Yo dije algo que le molestó y me echó de la casa con guardias. (Le pregunté) si se arrepentía de algo de su vida que ha hecho y me dijo ‘no, nada’", recordó Díaz, quien no quedó satisfecha con dicha respuesta, por lo que la interpeló, manifestándole abiertamente sus reparos.

"Entonces, yo le dije 'sorry, pero como que nada', porque yo creo que uno si se puede arrepentir de tratar mal a una suegra. Se acuerdan que dijo 'vieja conche...', y no sé cuánto, que fue super heavy en Twitter", explicó Pamela a sus invitados, revelando que este comentario provocó que Daniela la echara de su casa.

"Bueno y ahí ella me dijo ‘y tu no te arrepientes de tener una suegra tanto y tanto’, y yo a mi exsuegra la adoro, a la mamá de Manuel cachai, (...) Entonces empezamos a discutir y no grabamos más", concluyó Pamela, revelando de esta forma que no se lleva con Daniela Aránguiz.

