No le creían sobre su discapacidad: El impactante caso de Gisella Vera en la Teletón 2022

Una de las historias que se emitió en la Teletón 2022 es la de Gisella Vera, una paciente de Antofagasta que forma parte del taller de arte de la institución.

Según relató la joven, vive una situación de "discapacidad invisible", la que incluso ha provocado que no le crean sobre la condición que padece.

"Vivo una situación de discapacidad normalmente invisible. Tengo artritis idiopática juvenil, eso significa que desde los 8 años padezco de inflamación, rigidez y un constante dolor en los huesos y articulaciones", explicó.

No le creían sobre su discapacidad

La enfermedad limita a Vera en diversas actividades cotidianas, ya que le dificulta subir escaleras y le genera un dolor crónico. "Es como estar todo el tiempo subiendo una escalera con una mochila muy pesada", dijo.

Una de las limitaciones a las que se enfrenta es que no puede ir de pie en las micros, sin embargo, como a simple vista su enfermedad no es notoria, en muchas ocasiones le piden el asiento para personas con movilidad reducida. Aunque Gisella explica lo que tiene, y muestra su carnet de discapacidad, aun así hay quienes dudan de su diagnóstico.

Pero los cuestionamientos no sólo se han producido en la vía pública, sino también en el colegio y en visitas médicas.

Incluso médicos dudaban sobre su enfermedad

En el colegio: "Decían la Gisella no tiene una silla de ruedas, no tiene muletas y no tiene un bastón, y cuando lo usa es porque quiere dar lástima. Incluso un compañero le pegaba patadas al respaldo de mi asiento durante las clases para comprobar si realmente sufría de dolores o solo fingía", reveló.

Vera también contó que "tuve lidiar con muchos prejuicios por parte de los mismos médicos. Es angustiante porque uno dice, la gente en la calle no me cree, eso ya es como doloroso, pero llegar a donde un médico, que tiene estudios, y que no te crea es como: '¿debería andar con un cartel que diga tengo discapacidad para que realmente me crean?'".

A los 13 años de edad, Gisella ingresó a la Teletón. Allí, "por primera vez un docto me cría, el doctor Camaggi me mostró lo que es tener una vocación, pero desde la humanidad", rememoró.

