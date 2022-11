"Me dijeron que la niña no iba a vivir": Tachuela Grande se emociona al contar historia de su nieta en Teletón

05 nov. 2022 - 00:28 hrs.

Desde su primera edición en 1978, la familia Maluenda, perteneciente al popular circo "Los Tachuelas" ha estado presente en la Teletón.

Gastón Maluenda, el tachuela grande, pasó de ser una de las estrellas que se presentaba en la pista a convertirse en una familia beneficiaria de la institución. Esto, luego de que Joaquina Barrera, una de sus 17 nietas, sufriera un accidente.

Cuando tenía 5 años, la menor recibió una descarga eléctrica en el circo mientras sacaba un juguete, lo que le provocó un paro cardiorrespiratorio. Tras cerca de un mes en la UCI, cuando despertó, presentó secuelas como distonía.

Como parte de su rehabilitación, la niña ingresó a la Teletón. "Cuando llegó no movía ni un músculo, no se podía poner de pie. Luego dejó los pañales, volvió a comer por la boca y comenzó a recuperar movimientos y a poder comunicarse", contaron sus padres.

"La jojito se nos fue"

En conversación con Don Francisco, Maluenda contó cómo fueron los momentos posteriores al accidente de su nieta y rememoró que la habían dado por muerta.

"A las 3 y media de la tarde estábamos almorzando en la caleta El Membrillo. A las 6 de la tarde la sacaron sin respiración, fallecida, del circo. Se la llevaron al hospital", empezó diciendo el Tachuela grande.

"Yo veo que se la llevan y le pregunto a un argentino que estaba ahí qué pasa. Me empieza a abrazar y a hacerme cariño sin saber qué pasaba y me dice 'tranquilo tío, la jojito se nos fue'", continuó.

Luego, el director del circo le preguntó qué pasaría con la función que estaba próxima a comenzar, a lo que él respondió: "Mi nieta se va y el público esperando. La función tiene que continuar, démosle".

Sin lugar a dudas, esa jornada, es una de las funciones que Gastón Maluenda nunca podrá olvidar. "En la pista yo hablaba, pero no sabía lo que estaba hablando. Al público mintiéndole con esa fuerza de payaso diciéndole aquí estamos para celebrar y mi alma estaba en el hospital sabiendo que mi nieta querida, que hace dos horas estábamos almorzando, ya no estaba en este mundo", añadió.

Cuando estaba en medio de la función "me empiezan a decir tranquilo que está respirando. No lo podía creer, salgo alegre y estaban Carabineros de Labocar tomando las medidas donde había fallecido la niña". Ante esto, Maluenda le dijo "la niña está viva", pero el funcionario policial le respondió "sí, pero por un momento, usted sabe, póngase en la realidad, la niña no va a vivir".

Dicha noche, fue una de las más tristes que recuerda el circo y los artistas se reunieron a orar mientras la menor continuaba en el hospital. En busca de un tratamiento y luego de varias indagaciones, Maluenda recibió una llamada de Ximena Casarejos y Mario Kreutzberger, quienes le dijeron que la menor podría entrar a la Teletón para su rehabilitación.

