Debido al "retiro" de Mario Kreutzberger: Este fue el conductor que inició la transmisión de la Teletón 2022

04 nov. 2022 - 23:06 hrs.

Esta edición de la Teletón 2022 es la primera de una nueva era en lo que respecta al show televisivo de la cruzada solidaria. Lo anterior porque su conductor histórico, Mario Kreutzberger "Don Francisco", no participó del primer bloque inaugural.

Recordemos que hace algunos meses, en una carta que envió a El Mercurio, Kreutzberger reconoció que, desde este 2022, daría "un paso al costado".

"No voy a liderar la campaña, pero siempre voy a estar y, mientras las fuerzas me lo permitan, seguiré colaborando con Teletón donde y cuando me necesiten", aseveró.

Quien se encargó de abrir la Teletón esta vez, fue el conductor de televisión Francisco "Pancho" Saavedra, quien tomó el micrófono tras la emisión de una nota de Joseph Rivas, un paciente de la Teletón.

"Buenas noches Chile, aquí estamos con el gran Joseph Rivas. Gracias infinitas por estar acá, de corazón. Gracias por contar tu historia", fue la primera frase que mencionó Saavedra antes de abrir la entrevista con Rivas.

Este último se dio el tiempo de bromear con Pancho, tratándolo como su "ídolo bueno para la cazuela", en referencia a la comida que suele engullir en su programa de viajes por Chile.

"La Teletón es esperanza para los más de 32 mil pacientes que se están atendiendo en nuestros institutos. Y digo nuestros, porque la Teletón es tuya, es de cada una de las personas que están acá presentes (...) es de cada chileno", destacó Pancho.

Tras este bloque, aparecieron sobre el escenario los conductores, Cecilia Bolocco, Karen Doggenweiler y Martín Cárcamo, quienes siguieron con la conducción del programa.

