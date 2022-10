De la prisión al activismo penitenciario: ¿Cómo vive Anna Sorokin, la inspiradora de la serie Inventando a Anna?

Activismo penitenciario: ¿Ficción o realidad?. Con Ana Sorokin, la mujer cuya vida inspiró a Inventando a Anna, la famosa serie de Netflix; cualquier opción puede ser la respuesta. Usted elige qué creer.

La joven alemana labró un camino dudoso con las estafas que una corte de Nueva York le atribuyó en 2019: Cumplió condena de 4 años por robar 200.000 dólares a bancos y amigos.

Al librarse de otros 17 meses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Anna ve en el activismo penitenciario una parte de su nuevo estilo de vida.

Fake German heiress Anna Sorokin also known as Anna Delvey was seen all dressed in black and wearing an Ankle monitor to meet parole officer in New York 👀 pic.twitter.com/USnd4uRoYG