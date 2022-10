Las fotos de "Aquaman" en taparrabos que todo el mundo comenta en Instagram

27 oct. 2022 - 16:00 hrs.

No hay duda de que el intérprete de “Aquaman” sabe cómo llamar la atención. Difícilmente la figura de Jason Momoa pasa desapercibida y ahora ha acaparado todas las miradas vistiendo tan solo un taparrabos.

El actor de “Game of Thrones” se tomó un tiempo de descanso con unos amigos luego de terminar varios proyectos que están por estrenarse, como “Aquaman and the Lost Kingdom”, que se encuentra actualmente en posproducción, y “Slumberland”, un film de aventura y comedia que verá la luz el próximo mes.

Ahora, y luego de deshacerse de su larga cabellera, Jason Momoa se encuentra pasando un tiempo de “relax”, alejado de las rutinas de gimnasio que lo mantenían en plena forma.

Así luce “Aquaman” en taparrabos

En varias fotografías que compartió en sus redes sociales, el intérprete de “Aquaman” quiso dejar constancia de lo bien que la pasó con sus compañeros de pesca, mientras disfrutaban desde un yate en las playas en Hawái.

A pesar de que ya no cumple con exigentes rutinas, Jason Momoa no tiene complejo en mostrar su nueva figura, que mantiene a sus 43 años, pero lo que más llamó la atención fue su extraño atuendo playero.

El artista solo usó un taparrabo color beige, que dejó al descubierto parte de su anatomía.

Momoa también demostró sus destrezas para la pesca, alcanzando a atrapar a un atún lisado de gran tamaño, para luego presumirlo a sus más de 17 millones de seguidores.

“Domingo divertido. Tiempo increíble con da ohana, y gran mahalo al capitán Hopper y J. por ayudarnos a atrapar algunos aku. Aku seco toda la semana”, dijo en la leyenda del post.

“Estoy tratando de ver algo”

La publicación de Jason Momoa alcanzó más de 900 mil “likes” y cerca de 12 mil comentarios, en los que sus seguidores quedaron sorprendidos por el atuendo del actor.

“Estoy tratando de ver algo”, “esta es ahora mi publicación favorita de todo Internet”, fueron algunas de las reacciones.

