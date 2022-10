"Lista pa' Halloween": Juanita Ringeling mostró la gran cicatriz que quedó en su muñeca tras cirugía de urgencia

26 oct. 2022 - 10:00 hrs.

Hace algunos días, la actriz chilena, Juanita Ringeling, preocupó a sus seguidores tras comunicar que había sufrido un accidente mientras estaba en su residencia de Maitencillo.

Tan graves fueron las lesiones que sufrió, que tuvo que ir desde la región de Valparaíso hasta la Metropolitana, para ser intervenida quirúrgicamente en su muñeca.

Quien la acompañó hasta una clínica capitalina fue su pareja, Matías Assler, con quien hace algunos meses se convirtió en madre de Aurelio.

"Lista pa' Halloween"

A sus redes sociales, al comenzar esta semana, subió una foto a su Instagram, en la que aparece con su brazo derecho totalmente vendado.

"Invicta de fracturas hasta los 36. Pero esta semana el caballo me tiró al suelo con brío, por no escuchar mi instinto... en fin, ya no importan las razones, así son los accidentes, un segundo y los pronósticos deportivos y de trabajo se transforman en un pabellón, en desaparecer por dos días entre anestesias y desajustes", escribió en la descripción.

La actriz, además, agradeció al equipo médico que la atendió y también a sus seguidores que se encargaron de enviarles buenos deseos y pronta recuperación.

Minutos más tarde, subió a su cuenta de Instagram una historia en la que aparece sin el yeso, mostrando la gran cicatriz que le quedó en su muñeca.

"Lista pa' Halloween", escribió, mostrando los puntos que le realizaron los médicos, tras la cirugía de emergencia a la que se sometió.

