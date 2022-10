"No era tan malo": Hermano menor de Luis Miguel defiende con todo a su padre y critica a Netflix

25 oct. 2022 - 12:00 hrs.

Conocido es entre los seguidores del cantante Luis Miguel que no tuvo una buena relación con su padre, Luis Gallego Sánchez, conocido como "Luisito Rey", quien fue su mánager mientras comenzaba en el mundo de la música.

En la serie sobre el "Sol de México", que fue emitida por Netflix, se evidencia el complejo vínculo que tuvieron los dos, e incluso dejan entrever que "Luisito Rey" estuvo involucrado en la desaparición de su esposa y madre de Luis Miguel, Marcela Basteri.

"No era tan malo"

Sobre esto conversó en un programa de televisión argentino, el hermano menor de Luis Miguel, Alejandro Basteri, criticando abiertamente a la producción audiovisual que retrató la vida de su familia.

"Creo que abrieron demasiados canales, donde probablemente yo por canales de protección propia no me acordaba, tenía un bloqueo total... yo tenía 14 años (cuando perdí a mi mamá) y más ya no me acuerdo, porque lo tengo bloqueado", partió diciendo en la entrevista, que revisaron en el "Mucho Gusto".

Sobre su padre, destacó que en su familia "era hijo prodigio", y que la serie no hace justicia con él. "Mi papá por mucho que lo pongan como medio malo, no era tan malo, tuvo una vida muy difícil".

"(Luisito Rey) era el hijo menor, que llevó a toda la familia adelante porque desde los 5 años aprendió, gracias a mi abuelo Rafael, a tocar la guitarra, a componer, a cantar y hacía coplas... siempre estuvo trabajando en lo mismo que supo guiar a su primogénito", sentenció.

Cabe destacar que Luis Gallego Sánchez falleció en el año 1992 tras padecer, según las versiones oficiales, una neumonía fulminante. En ese momento, Luis Miguel se encontraba de gira en Argentina, cancelando sus conciertos pactados para ir a los funerales de su padre, que se desarrollaron en España.

