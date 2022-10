Las fotos que confirman que Billie Eilish está completamente enamorada: ¿Quién es el novio de la cantante?

22 oct. 2022 - 18:00 hrs.

La cantante estadounidense, Billie Eilish, está completamente enamorada. La joven fue captada lo más romántica junto al músico Jesse Rutherford durante una cena romántica en la ciudad de Los Ángeles.

Las imágenes de la artista se viralizaron tras semanas de especulaciones acerca de su vida amorosa, luego de que aparentemente se les viera tomados de la mano en Halloween Horror Nights, de Universal Studios.

Antes, a la intérprete pop se le había relacionado sentimentalmente con el rapero Brandon Quention Adams, con quien estuvo solo unos meses.

Las fotos de Billie Eilish con su nuevo amor

La cantante parece estar pasando por uno de sus mejores momentos en el ámbito personal. Esta sería la primera relación pública y abierta a sus 20 años de edad y todo indica que la está pasando muy bien.

En las fotografías que fueron difundidas por el Daily Mail, Billie lucía una chaqueta de mezclilla oversize con unos pantalones cortos holgados, combinados con unas zapatillas Converse a cuadros.

Ella no paraba de sonreír, románticamente, mientras que el músico, que actúa con la banda de rock The Neighborhood, no la dejaba de abrazar y mimar.

Ambos estuvieron sentados y conversando por horas en la mesa de un restaurante vegano, cuyo inversionista es el esposo de Kourtney Kardashian, Travis Barker.

Después de pasar un buen rato juntos, el novio de Billie Eilish, que vestía con un suéter blanco manga larga de rayas azul marino y un pantalón gris, la acompañó hasta el automóvil.

Allí se dieron un apasionado beso antes de embarcar y luego bromearon en varias ocasiones hasta reírse.

Hasta ahora, Billie Eilish no ha confirmado su nueva relación y tampoco ha compartido fotos en común con su amor a través de su cuenta de Instagram.

