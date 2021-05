Billie Eilish no deja de sorprender a sus millones de fans en el mundo. La cantante estadounidense inició su transformación con el teñido de su cabello, dejando atrás el estridente bicolor negro y verde para dar paso a una chica platinada que ahora se muestra como nunca en una sesión artística.

La triunfadora de los Grammys 2021 se dio a conocer en los inicios de su carrera artística con vestimentas holgadas, con las que solía aparecer en las alfombras rojas; piezas firmadas por los mejores diseñadores de moda, que siempre ocultaron su cuerpo al no dejar ver las formas de su figura.

Y en una aparición que dejó atónitos a todos, la talentosa artista, de 19 años, se zafó de sus prendas "over size" para mostrarse al mundo como una mujer sensual llena de sorpresas.

La nueva apariencia de Billie Eilish

Billie Eilish ha revolucionado las redes y los medios al protagonizar la portada de Vogue, edición británica del mes de junio, en la que impactó al revelar su cuerpo en un radical cambio de imagen, que implica no solo su cabello, sino también sus outfits.

En la entrevista para esta revista, dejó saber que la cantante colaboró activamente en la creación de “su propia fantasía de moda”, para mostrarse en unas imágenes inéditas de la nueva versión de Billie Eilish que sus fans no conocían.

Las fotografías pertenecen a Craig McDean, quien ha capturado a la súper estrella juvenil luciendo lencería, en un corsé con tiras confeccionado en satén de color rosa, con copas y encajes que combinó con una falda de la firma Gucci –su marca preferida- y unos exquisitos guantes de latéx que le dan mayor sensualidad a su cautivadora nueva apariencia.

“Todo se trata de lo que te haga sentir bien”, se lee en el título de la portada de Vogue y así es como se siente la artista al revelar su satisfacción ante el resultado final de su nueva imagen: “Me siento más como una mujer”, dijo al dejar ver su transformación que evoca la sensualidad de Scarlett Johansson y Christina Hendricks de 'Mad Men', cita el portal de Vogue de España.

La estrella de la canción en la entrevista exclusiva ha hablado nuevamente de sus miedos y de su mayor inseguridad: su cuerpo. Admitió que estaba lista para que su nuevo look “apestara”, al estar escondida por años detrás de un atuendo que mantenía su cuerpo en secreto, pero confesó que este cambio le ha dado “nueva vida”.

Cada uno de los post de la cantante generaron millones de “Me Gusta”, que secundan el récord que logró con la fotografía en la que apareció con su cabello rubio, que se convirtió en la publicación más rápida en alcanzar el millón de “likes” en solo seis minutos.

El diario Daily Mail reseñó que la intérprete de “Bad Guy” reflexionó en la entrevista hablando de la mujer y sus elecciones personales, al recordar los sentimientos con los que toda mujer lucha a diario, como los miedos, el consentimiento y la confianza.

Señaló que “se trata de recuperar ese poder, mostrarlo y no aprovecharlo”, palabras que acompañó de una sentencia categórica: “Y yo ya no voy a permitir que me posean”, afirmó.

En otra gráfica, posó con un corsé enterizo en color nude, que completó con unas medias pantys con sujetadores y un impecable abrigo a juego. El calzado también destacó al elegir un par de tacones de altura media en terciopelo nude.

Billie reafirmó su espíritu libre y su satisfacción con su apariencia en otra fotografía. “Me encantan estas fotos y me encantó hacer esta sesión de fotos. Haz lo que quieras cuando quieras. A la mierda todo lo demás”, escribió sobre la instantánea en la que se le vio con un corsé negro de seda, y un catsuit que cubrió todo su cuerpo en una transparencia a juego. Su cabello rubio resplandeció en este look “total black”.

