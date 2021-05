Mientras Kim Kardashian se concentra en sus estudios de derecho, se ha asegurado de que sus hijos puedan divertirse en casa mientras está ocupada, por lo que está construyó una miniciudad en el patio de su mansión y en la cual los niños tienen una colección de autos de lujo.

Dentro de la ostentosa ciudad de juguete llamada “Lil’ Hidden Hills”, North, Chicago, Saint y Psalm, los hijos de la socialité junto al rapero Kanye West, disfrutan de toboganes, un castillo de Legos y hasta cajeros automáticos.

El pueblo miniatura es del tamaño de una casa común y se encuentra en el patio de la propiedad, valorada en 60 millones de dólares y donde Kim vive con sus hijos, localizada en la comunidad amurallada de Hidden Hills en California, Estados Unidos.

Pero lo que más llama la atención del ostentoso patio de recreo es la colección de automóviles de lujo que recientemente la multimillonaria empresaria mostró a sus seguidores a través de una foto en sus redes sociales.

En la publicación que hizo Kim Kardashian desde su perfil de Instagram, se puede observar una diversa variedad de lujosos vehículos de juguete.

Los niños pueden manejar los automóviles de colección por la calle principal del pueblo, que tiene detalles como faros a los lados de la carretera. Además, hay una buena variedad de tiendas y un castillo rosado de confitería techado en forma de magdalenas.

Incluso, hay un anuncio que lleva el nombre del pueblo y que da la bienvenida a los niños a través de un arco en la entrada, que colinda inmediatamente con una boutique de KKW Beauty y una torre de vigilancia falsa.

