Para su boda con Michael Young: Tomás Cox contó cómo Cecilia Bolocco se consiguió el Palacio Cousiño

15 oct. 2022 - 15:00 hrs.

En un capítulo de "Mucho Gusto" conversaron con el afamado productor de eventos Tomás Cox, quien se encargó de organizar el primer matrimonio de Cecilia Bolocco en 1990, cuando la diva dio el "sí" con Michael Young.

Dicho enlace tuvo carácter de "boda real", realizando cortes en las calles y ocupando monumentos históricos para la ceremonia y posterior fiesta, como lo son la Iglesia de la Recoleta Dominica y el Palacio Cousiño.

Este último, de hecho, es de muy difícil acceso al público y no se suele arrendar a eventos. No obstante, la ex Miss Universo logró personalmente que se lo prestaran.

La reservada cita de Cecilia Bolocco con Augusto Pinochet

Así lo contó Tomás Cox, recordando que mientras se planeaba la fiesta, la celebridad conversó con quien en ese entonces todavía lideraba la dictadura en el país, Augusto Pinochet, para solicitarle el Palacio Cousiño.

"Yo acompañé a Cecilia, como corresponde, y ella se reunió con Pinochet en privado. Yo no entré a esa reunión, ella hizo la petición y además pidió la escolta presidencial y obtuvo un visto bueno muy rápido. Yo esperé afuera, y bueno, obtuvimos el Palacio Cousiño y la escolta presidencial", rememoró.

Boda Cecilia Bolocco y Michael Young

Cox recordó que las paredes de las casas que colindaban a la Iglesia de la Recoleta Dominica fueron repintadas, así como las calles fueron lavadas "con detergente", para dejar de punta en blanco los lugares que recorrería Cecilia Bolocco junto a Michael Young.

"Había 15 mil, 20 mil personas en las calles, todo el mundo portándose muy bien (...) todo el mundo cooperó, fue realmente extraordinario", cerró.

