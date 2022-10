Desconsolada y abatida: Las conmovedoras fotografías de la hija de Paul Walker llorando

Parece que las cosas no van tan bien entre Meadow Walker y su esposo, el actor Louis Thornton-Allan. La hija del fallecido actor Paul Walker fue vista llorando de manera desconsolada mientras salía de un restaurante en Nueva York.

La modelo se casó el 9 de octubre del año pasado en una íntima ceremonia en la que fue llevada al altar por su padrino y tutor legal, Vin Diesel. Desde entonces, todo parecía ir bien en la vida de la joven.

Ella y su esposo parecían estar tan felices como el día de su boda o, al menos, eso dejaban ver a través de las redes sociales.

Ahora parece que la hija de Paul Walker ha tenido un nuevo revés en su vida y no pasa por un buen momento. Según las fotografías que fueron difundidas por Page Six, Meadow estaba cenando con su esposo en un restaurante al aire libre.

