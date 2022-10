"Te amo con mi vida": Maluma expresa cariño a Marc Anthony y el salsero se le arrodilla en plena tarima

13 oct. 2022 - 21:00 hrs.

El cantante Marc Anthony sorprendió a sus fanáticos en Quito, Ecuador. Su concierto estuvo cargado no sólo de buena música desde el principio hasta el final, sino también de momentos que marcaron a los asistentes.

La presentación del salsero puertorriqueño formó parte de la producción de “Viviendo Tour” con la que ofrece su show en, al menos, 17 países.

Marc Anthony tuvo como teloneros a artistas colombianos como el cantautor y compositor Pipe Bueno, Beele y Maluma, quien es uno de los amigos más cercanos del salsero y con quien ha compartido distintos escenarios, pero también momentos llenos de polémica.

Un momento polémico: Marc Anthony se arrodilla ante Maluma

Antes de que Marc Anthony saliera a escena, Maluma lo hizo primero. El colombiano causó furor entre sus fanáticas por su carisma, talento y por interpretar sus temas más populares.

Antes de que su presentación terminara, el colombiano dedicó unas emotivas palabras al salsero puertorriqueño, a quien con frecuencia demuestra su cariño.

Maluma agradeció a Marc Anthony por enseñarle el camino de la vida y no el de la música. El cantante de música urbana continuó diciendo: “Lo que tú me has enseñado es de corazón. Te amo con mi vida”.

Mientras el joven artista le agradecía por estar en su vida, Marc Anthony lo sorprendió en el escenario. El salsero decidió salir a la tarima para retribuir su muestra de amor.

"Gracias por enseñarme el camino de la vida y no el de la música"



—Maluma agradeciéndole a Marc Anthony durante su concierto juntos en Quito (07/10).

En un video se aprecia el momento en que el ex de Jennifer Lopez abraza a Maluma, pero también se observa cuando el puertorriqueño se arrodilla ante su amigo. Este momento fue tan polémico como cuando Marc besó en un escenario a Maluma.

Marc Anthony ''besa'' a Maluma:

Durante un show en Nueva York, el artista simula besar en la boca al ''Pretty Boy"

La acción causó distintas reacciones en las redes sociales. Seguidores criticaron la acción del salsero. Sin embargo, otros fanáticos tomaron el momento como una muestra de admiración y respeto hacia el joven artista. Los asistentes al concierto ovacionaron la reacción de ambos.

