El doloroso accidente que sufrió Cecilia Bolocco y que casi complica su matrimonio: "Estuve en la clínica"

13 oct. 2022 - 12:00 hrs.

El sábado 8 de octubre, la diva chilena Cecilia Bolocco celebró su matrimonio con el empresario José "Pepo" Daire. Si bien el evento se efectuó sin complicaciones, días antes sufrió un doloroso accidente que estuvo a punto de arruinar la ceremonia.

La ex Miss Universo mantuvo en hermetismo los detalles de su tercera boda. Hasta la residencia de Daire, su pareja desde hace 6 años, llegaron cerca de 90 invitados, entre familiares, su hijo Máximo y varios famosos que son amigos de Bolocco.

A través de una transmisión en vivo de Instagram, la diseñadora de moda conversó con sus seguidores sobre el gran día, asegurando que está feliz disfrutando de su nuevo hogar junto a su esposo.

Todo sobre Cecilia Bolocco

Complejo accidente

Asimismo, hacia el final del live, la celebridad reveló que poco antes de casarse sufrió una fuerte caída, que según señaló "casi fue algo serio".

"Estuve en la clínica, me caí, me saqué la cresta, casi me pasa algo serio. Pero gracias a Dios no me pasó nada", indicó en el video en directo.

En este sentido, precisó que "solo me tuvieron que infiltrar mi bracito malo, porque tengo el manguito rotador y no lo podía mover". Luego, mostrando su brazo derecho, dijo que "tenía un moretón. Bueno, este moretón era negro, morado y azul, porque me azoté contra el baño".

Según relató Cecilia, el percance sucedió mientras grababa un comercial de su nuevo perfume. Resulta que cuando se levantó en la mañana "entro (al baño), la Juanita parece que no limpió bien, y yo patiné y caí igual que Condorito, de espalda".

"Me azoté la cabeza contra el piso duro, con el brazo traté de agarrarme y me lo disloqué, y este codo me lo rompí y me quedó hecho bolsa", recordó-

Bolocco terminó el clip indicando que el accidente ocurrió diez días antes del matrimonio y agradeció que afortunadamente "no me pasó nada y me pude casar".

Revisa el momento desde el minuto 9:20

Todo sobre Famosos chilenos