"Están hablando con la señora de Daire": Cecilia Bolocco muestra su argolla de matrimonio y cuenta detalles del evento

12 oct. 2022 - 10:00 hrs.

Una de las noticias del espectáculo que más dio que hablar el pasado fin de semana fue el matrimonio de la ex Miss Universo Cecilia Bolocco, con quien ha sido su pareja desde hace 6 años, el empresario José "Pepo" Daire.

La tercera boda de la diva chilena se realizó de manera íntima en la casa de Daire en Vitacura, hasta donde llegaron cerca de 90 invitados, entre familiares, su hijo Máximo y varios famosos que son amigos de Bolocco.

"Estoy tan feliz"

Durante y después del enlace, la diseñadora de modas mantuvo en total hermetismo los detalles del evento, sin embargo, tras un par de días, hizo un live vía Instagram donde se refirió al gran día y a su nueva vida de casada.

"¡Estoy tan feliz en nuestro nuevo hogar! Gracias de corazón por todo el amor y buenos deseos que nos han enviado a mi amor @pepodaire y a mí por nuestro matrimonio", escribió en la descripción del clip.

En el registro, la animadora aprovechó de mostrar su anillo de matrimonio. "Ustedes están hablando con la señora de Daire. Estoy con argolla, miren, qué emoción", dijo mientras mostraba la joya en su mano.

Asimismo, reveló el mensaje que tiene grabado la argolla: "Adentro dice Pepito, pero no la alcancé a leer porque llegó y me la puso, y hoy quise leerla, pero me dio cosa sacarme el anillo", precisó.

Posteriormente, la celebridad se tomó unos minutos para agradecer los cariñosos mensajes que le han enviado sus seguidoras y habló sobre la boda.

"Me casé este fin de semana. Yo suponía y pensaba que iba a ser más privado, pero se corrió la voz, no sé cómo, pero bueno, dije 'ya qué importa', si así es la vida", comentó.

Por último, anunció que pronto realizará una nueva transmisión en vivo en la que mostrará su vestido de novia, sus zapatos y los accesorios que utilizó en la ceremonia. "Les voy a contar todo", sentenció.

