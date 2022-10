"Si tú me estás mirando...": El sentido reclamo que José Antonio Neme hizo a Diana Bolocco en 'Mucho Gusto'

11 oct. 2022 - 13:00 hrs.

Un curioso reclamo fue el que realizó el conductor de "Mucho Gusto", José Antonio Neme, durante la mañana de este martes, cuando se tomó unos segundos en pantalla para dirigirse a su excolega Diana Bolocco.

Resulta que el periodista y su nueva compañera de espacio, Karen Doggenweiler, se encontraban comentando una de las noticias del espectáculo más relevantes durante el pasado fin de semana: el matrimonio de la ex Miss Universo Cecilia Bolocco.

Mientras mostraban imágenes de la íntima ceremonia, el comunicador emplazó a la hermana de la diva chilena, puesto que no fue ella quien le contó sobre la esperada boda.

"Si tú me estás mirando..."

"No puedo dejar de mencionar... ¡Hola, chiquillos!", comenzó diciendo José Antonio mientras imitaba el tono de voz de Diana.

Posteriormente, señaló que la animadora "estaba con un escote que yo creo que le llegaba hasta el ombligo". Fue entonces que aprovechó de manifestar su "molestia".

"Mala, mira Diana Bolocco, si tú me estás mirando, yo te quiero decir que nuestra amistad ha entrado en una estafa. Yo esperé que la Diana me dijera...", afirmó Neme.

Karen, por su parte, intervino y defendió a Diana, aseverando que "habla muy bien de ella, de lo buena hermana, cómo te va a estar llamando y te va a decir que se casa la Cecilia".

Sin embargo, Neme no quedó contento con esta explicación e insistió en que "por último que me participara, que me dijera vente después de la fiesta... típico cuando te llega ese mensaje, venganse después de la comida, por último po' Dianita".

