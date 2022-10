"Me tiene destrozado el haberle hecho daño": habla el novio infiel de la hermana de Enrique Iglesias

10 oct. 2022 - 19:30 hrs.

Tamara Falcó, la hermana de Enrique Iglesias, pasó de la alegría al llanto 48 horas después de anunciar su compromiso con el empresario Íñigo Onieva. Un video en el que su prometido aparecía siéndole infiel, rompió todo el encanto.

De inmediato las imágenes corrieron por las redes sociales. Falcó no tuvo otra opción que eliminar el post donde mostraba su anillo de bodas. Suspendió todo lo que tenía planeado. En un parpadeo estaba soltera.

Ahora, 16 días después de ese incidente, su exnovio pide disculpas ante las cámaras.

Exprometido de Tamara Falcó dice estar arrepentido

El exprometido de la marquesa de Griñón salía de un restaurante, donde acudió con su familia, cuando la prensa lo abordó. Ante las cámaras, Onieva envió un mensaje a Falcó.

“Aprovecho para pedirle perdón a Tamara. Lo haré cuantas veces haga falta. Me tiene destrozado el haberle hecho daño y haberle engañado. Si ya es dura una ruptura, con esta repercusión mediática lo es más”, manifestó en declaraciones que replica El País.

También pidió a los medios un poco de respeto para su familia, pues dice que en esta situación ellos son blanco de la prensa, algo que les afecta.

“Siento que estén pagando las consecuencias sobre lo que ocurrió y que sufran este acoso día sí, día también. No se lo merecen. Solo quiero vivir mi vida con normalidad”, dijo.

Luego de la ruptura con la hermana de Enrique Iglesias, circularon rumores sobre una supuesta celebración con amigos por parte del joven de 33 años. Él negó la versión.

“No tengo nada que celebrar, no he ido de fiesta. Solo quiero volver a mis compromisos profesionales, estar con mi familia, mis amigos íntimos que, sin el apoyo de ellos, no hubiera podido manejar esta situación tan complicada de una manera tan llevadera”, aseguró.

El exprometido de Tamara Falcó expresó su deseo de que toda esta situación termine pronto y que cada quien pueda retomar su vida con normalidad. “Solo quiero que esto acabe lo antes posible. No somos ni villanos ni héroes, solo personas que cometen errores”, finalizó.

No es la primera vez que el exnovio de la marquesa de Griñón habla sobre su infidelidad. Al poco tiempo de circular las imágenes en las que se le ve besando a otra mujer, él emitió un comunicado. En el texto reconoció su engaño y pidió perdón; sin embargo, no logró respuesta favorable de su prometida.

#VÍDEO | Íñigo Onieva saca todas sus cosas de la casa de Tamara Falcó https://t.co/duxo0Z0WTN pic.twitter.com/5zDpAZr6Yw — CHANCE (@CHANCE_es) October 4, 2022

Todo sobre Famosos