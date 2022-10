"Te depositan 15 lucas y se ríen": Pamela Díaz confirma que su ex estuvo preso por no pagar pensión alimenticia

08 oct. 2022 - 10:00 hrs.

Durante la semana se conoció sobre la detención de una expareja de Pamela Díaz, quien tuvo que pasar una noche en la cárcel por no pagar desde hace dos años la pensión alimenticia que le corresponde a uno de los hijos de "La Fiera".

Ex de Pamela Díaz preso

Se trata de Fernando Téllez, padre de Pascuala, la hija menor de la presentadora de televisión, quien habría ecabado en prisión tras una demanda interpuesta por Díaz.

Fue el periodista de farándula Sergio Rojas quien reveló hace unos días la noticia. "Yo no sé si él aún se encuentra privado de libertad, porque según la última información, él habría pasado la noche porque adeuda la pensión alimenticia", sostuvo en su programa "Que te lo digo".

Además, señaló que Téllez "no ha podido ver a su hija desde que se separaron (con Díaz), porque él se había tenido que someter a un examen médico que no habría cumplido. Por lo tanto, no podría ver a su hija si no cumple con esta medida".

"Te depositan 15 lucas y se ríen"

Si bien hasta ese momento la noticia no había sido confirmada, fue la propia Pamela Díaz quien en las últimas horas corroboró la información.

Fue a través de un live junto a Nacho Gutiérrez y Nicolás Salhus para el medio El Centro, en el que la modelo detalló que efectivamente se trataba de "Fernando Téllez, porque Manolito (Neira) paga su pensión... Pero paga ahora, en 14 años, nada".

"La pensión alimenticia del finao que se fue preso, dos años que no me paga. Yo digo que es un cansancio, porque no puedo estar todos los meses viendo mi libreta si me depositó o no", agregó.

"A veces te depositan 15 lucas y se ríen de uno", dijo finalmente Díaz sobre una situación que, lamentablemente, es algo habitual para ella y otras miles de mujeres en el país.

