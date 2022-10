De la actuación a ser escritora de libros: Así luce hoy Morgan York de "Niñera a prueba de balas"

03 oct. 2022 - 08:00 hrs.

Una de las películas más icónicas del cine, y que ha marcado a una generación de actuales millennials, es "Niñera a prueba de balas".

Estrenada en 2005, la cinta cuenta la historia de Shane Wolfe (Vin Diesel), un miembro de la marina estadounidense que por circunstancias de la vida es asignado a cuidar a unos niños en peligro de la familia Plummer.

Wolfe no contaba con que los niños serían muy problemáticos, y comienzan con el pie "izquierdo" la relación. A lo largo de la película, el rudo militar logra ganarse el cariño de todos los niños.

Lulu Plummer

Una de las niñas que de inmediato aceptó a "Shane" fue "Lulú Plummer", interpretada por la actriz Morgan York, quien tenía cerca de 14 años cuando participó en las grabaciones de dicha cinta.

York no era una desconocida en Disney. En 2003, pequeña apareció en "Más barato por docena", logrando tener una carrera en dicho medio de comunicación hasta 2010, cuando confirmó que tras el fin de la tercera temporada de "Hannah Montana", se retiraba oficialmente de la actuación.

¿En qué está hoy Morgan York?

Actualmente, la estrella de 28 años se encuentra dedicada a la escritura, siendo una destacada novelista de libros de fantasía.

En 2021, vía TikTok, los fanáticos de Disney que veían a Morgan cuando era una niña en TV, le preguntaron por qué había dejado la actuación. Al respecto se sinceró, reconociendo que "nunca esperé que fuera algo para toda la vida".

"Incluso, recuerdo que cuando era niña intentaba imaginarme a mí misma como una actriz adulta, y simplemente no lo veía (...) Mi pasión por la actuación no superó todos los costos, como todo el tiempo que tienes que pasar lejos de tus seres queridos en los sets y el constante escrutinio de la gente viéndote", asumió.

En ese sentido, puso en la balanza su gusto por la actuación versus el de la escritura, ganando este último en su vida. "Mi pasión por escribir ficción, que nació al mismo tiempo que mi pasión por la actuación, era mucho más fuerte. Era lo que yo prefería".

Sobre sus excompañeros de actuación, reveló que no habla con ninguno, aunque guarda los mejores recuerdos de ellos. "Los sigo a todos, pero no creo que ninguno me siga, lo cual está bien. Son famosos (...) eran personas encantadoras cuando trabajé con ellos y estoy segura de que todavía lo son".

Así luce hoy Morgan York

